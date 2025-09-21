Sul web sono in tanti a pensare che in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne sarà presentato un nuovo tronista, soprattutto vista la brevissima durata del percorso di Rosario Guglielmi. Su X, in particolare, c'è chi è convinto che Maria De Filippi potrebbe scegliere di puntare su Cristina Ferrara, che è tornata single da poco e che secondo tanti fan avrebbe tutte le carte in regola per ricoprire lo stesso ruolo dell'ex fidanzato Gianmarco Steri.

L'annuncio della rottura su Instagram

La notizia della fine della storia tra Gianmarco e Cristina non ha sorpreso quasi nessuno, anche perché da settimane si vociferava che i due fossero in crisi.

L'ex tronista di Uomini e donne è stato il primo a confermare la rottura con un comunicato social, un paio di messaggi nei quali ha parlato di buoni rapporti con l'ex fidanzata e di relazioni che possono non avere un lieto fine.

Ferrara, invece, ha lasciato intendere che sarebbe stata lasciata e che Steri non sarebbe stato un compagno presente, anzi ha accennato alla superficialità che le sarebbe arrivata da parte della persona con la quale ha fatto coppia per meno di quattro mesi.

La 28enne ha anche precisato che lei avrebbe dato un'altra chance al rapporto, ma il barbiere non avrebbe voluto sentire ragioni.

Le richieste degli utenti di X

Gianmarco ha annunciato la rottura con Cristina sui social, quindi non ha aspettato un'eventuale ospitata a Uomini e donne come si è vociferato nei giorni scorsi.

"Chi l'avrebbe mai detto? Tutti", "Finalmente Cristina è libera da quella zavorra", "Tranquilla Cristina, il trono ti aspetta", "Io non vedo l'ora di vederla sul trono", "Come sempre è stata una signora e se l'è mangiato con queste storie", "Sarebbe bellissimo se Maria De Filippi la mettesse sul trono", "Ho sempre pensato che fossero falsi, e ho avuto ragione", "Ce l'hanno fatta a dirlo, era ovvio da tempo", "Non sono stupita da questo finale", "Lei si meriterebbe il trono", si legge su X da quando è arrivata l'ufficialità dell'addio tra Steri e Ferrara.

cristina è finalmente libera da quella zavorra il gf o il trono ti aspettano (sicuro è stata pure mollata ha già il pubblico dalla sua) pic.twitter.com/aN6jx5t16i — letteralmente alla frutta (@_allafrutta) September 20, 2025

Il 22 e il 23 settembre nuove registrazioni

Lunedì 22 e martedì 23 settembre si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e le anticipazioni potrebbero dare ragione ai fan che sperano in una seconda possibilità per Cristina.

Maria De Filippi potrebbe invitare l'ex coppia per un confronto, dopodiché potrebbe chiedere alla ragazza di rimettersi in gioco accomodandosi affianco a Flavio e a Cristiana.

Per ora queste sono solo supposizioni di chi vorrebbe vedere Ferrara sulla poltrona rossa, ma maggior informazioni potrebbero trapelare tra qualche ora al termine delle riprese che sono in programma per la prossima settimana.