Da giorni sul web si parla di un possibile riavvicinamento tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, ovvero due tra i più amati ex protagonisti di Uomini e donne. Tra i fan c'è chi spera fortemente in un ritorno di fiamma tra i Gilufar, e Lorenzo Pugnaloni potrebbe averli resi felici svelando che i due ragazzi si sentirebbero costantemente e avrebbero un bellissimo rapporto.

Le parole dell'esperto sull'ex coppia di Uomini e donne

Da un paio di settimane si rincorrono le voci su due ragazzi che sono stati insieme per circa due anni, ma che si sono lasciati da molto tempo: tra i fan di Uomini e donne, infatti, c'è chi ha raccolto qualche indizio che proverebbe il riavvicinamento tra Nilufar e Giordano.

In rete si parla della possibilità che i due ex avrebbero trascorso le vacanze insieme in montagna, e a farlo pensare sarebbero le unghie rosse che si sono intraviste in una storia Instagram di Mazzocchi (molto simili a quelle che Addati sfoggiava in quel periodo) e i like del fratello del giovane all'ex nuora.

I diretti interessati non si sono esposti in maniera decisa sul gossip che li vorrebbe di nuovo complici, ma Lorenzo Pugnaloni ha svelato qualche particolare in più sul legame che avrebbero i cosiddetti Gilufar.

A chi gli ha chiesto informazioni su questo chiacchierato ritorno di fiamma, l'esperto di gossip ha risposto: "Io so che si sentono, sono in buoni rapporti da sempre".

La frecciatina di Nilufar sui social

L'altro giorno Nilufar ha pubblicato una foto che tanti fan hanno interpretato come una simpatica frecciatina a chi sta ipotizzando un ritorno di fiamma con Giordano.

"Questo mese le unghie sono color latte. Vedete di non combinare guai in giro monelle", ha scritto l'ex tronista di Uomini e donne probabilmente riferendosi alle teorie che sono circolate sullo smalto rosso che sfoggiava a dicembre.

Nilufar che ci tiene a farci sapere il colore delle sue unghie e ci avvisa anche di non combinare guai, ci sta proprio indirettando la signorina pic.twitter.com/F8aUX5y4Lu — 𝙖𝙣𝙜𝙚𝙡𝙖 🍂☁️ (@unaparolainmeno) January 9, 2026

I commenti su X

I fan di Nilufar sono convinti che saprebbe tutto quello che si sta dicendo sul suo rapporto con Giordano, e non si spiegano perché non starebbe smentendo chi parla di ritorno di fiamma.

"Lei sta rivedendo tutte le esterne, non ho dubbi", "Per me c'è qualcosa che bolle in pentola", "Lei legge tutto", "Se fosse vero, potrei sentirmi male", "Ma anziché postare la foto delle unghie, perché non ne mette una con il suo amicone Giordano?", "Questi due non li supereremo mai", si legge su X.