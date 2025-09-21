Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, Alihan deciderà di divorziare da Ender dopo aver capito che Halit non ha avuto alcuna tresca con sua madre Fusun. La notizia giungerà a Ender, che rifiuterà di firmare le carte, non volendo che Alihan torni insieme a Zeynep.

Alihan fa pace con Halit

Halit confesserà ad Alihan che Fusun aveva una relazione con Tuncer, suo defunto socio in affari. Il giovane capirà di aver sbagliato con il marito di Yildiz e gli prometterà di chiudere le nozze con Ender, celebrate solo per ostacolarlo sul lavoro.

Alihan cercherà di recuperare il rapporto con Zeynep, che, nel frattempo, gli farà credere di essersi fidanzata con Dundar. Halit non ostacolerà tale iniziativa e confermerà la cognata come vicedirettrice della holding al fianco di Alihan.

Ender si rifiuta di concedere il divorzio ad Alihan

Alihan cercherà di mettere fine al matrimonio con Ender per tornare da Zeynep. Rivelerà all'ex fidanzata di aver sposato la moglie solo per intralciare gli affari di Halit, promettendole che lascerà Ender. Le parole ridaranno speranza a Zeynep, la quale dirà ad Alihan che lo aspetterà per iniziare una nuova vita insieme.

Ender compirà un colpo di testa quando si rifiuterà di firmare le carte del divorzio, precisando che il suo matrimonio terminerà solo quando sarà lei a deciderlo.

Per Alihan si rivelerà un grande problema: vedrà naufragare il ritorno di fiamma con Zeynep a causa degli intrighi di Ender. Quest'ultima escogiterà una nuova messa in scena per tenerlo legato a sé.

Alihan si è mostrato convinto di ottenere il controllo della Falkon Airlines

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, andate in onda a fine settembre su Canale 5, Caner ed Emir hanno deciso di andare a vivere insieme, mentre Ender si è recata a trovare Zerrin in ospedale solo per vantarsi del suo matrimonio con Alihan. Erim, invece, ha rivelato a Yildiz di non sopportare l'idea che sua madre si sia risposata.

Alihan ha chiesto a Zeynep di onorare il contratto e rimanere al suo fianco in azienda, ma lei si è rifiutata.

Yildiz, invece, ha chiesto a Halit di invitare Zeynep a cena. Anche Ender ha proposto ad Alihan di uscire, in modo da chiamare i fotografi per farsi vedere al fianco del nuovo marito. Allo stesso tempo, Alihan è apparso convinto di ottenere il controllo del Falkon Airlines e spodestare Halit.

Hakan e Irem hanno concordato sul fatto che tra di loro non potrebbe mai funzionare.