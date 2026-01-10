Da quasi una settimana i fan di Uomini e donne si stanno chiedendo se l'addio di Marco Veneselli è definitivo, oppure se c'è qualche possibilità di rivederlo in studio in una delle prossime registrazioni. Nell'attesa di sapere se Sara Gaudenzi avrà un ripensamento sulla loro conoscenza, il corteggiatore ha pubblicato un paio di foto in cui ha messo in mostra il suo fisico scolpito da duri allenamenti in palestra.

La reazione di Marco dopo le ultime registrazioni

Da giorni si sa che Marco ha detto addio a Sara e a Uomini e donne (è accaduto nel corso della registrazione del 5 gennaio), ma tra i fan c'è ancora chi spera di rivederlo in studio.

Le anticipazioni delle riprese di lunedì scorso svelano che la tronista non ha battuto ciglio di fronte all'autoeliminazione del corteggiatore romano, anzi ha chiarito che non intende rincorrere nessuno da qui alla fine del suo percorso.

L'atteggiamento di Gaudenzi ha deluso molto Veneselli, o meglio questo è quello che ha raccontato Lorenzo Pugnaloni subito dopo aver dato la notizia dell'uscita di scena del giovane dal programma.

A distanza di meno di una settimana dalla fine della sua frequentazione con Sara, Marco ha pubblicato due foto su Instagram in cui ha messo in mostra il suo fisico muscoloso: il ragazzo si è immortalato in palestra dopo un duro allenamento, ma non ha scritto nulla che potesse far pensare al rapporto appena naufragato con la tronista.

L'affetto dei fan di Uomini e donne

Da quando si è saputo che Marco ha abbandonato Uomini e donne e soprattutto che Sara non ha fatto nulla per trattenerlo, molti fan si sono esposti per criticare la tronista.

"Sara non capisce nulla", "Marco lo voglio io, come posso fare?", "Sara aveva fatto tombola, ora si deve accontentare di un misero ambo", "Maria mettilo sul trono subito", "Marco sei una vera tigre", si legge su X in questi giorni.

Cara sara avevi fatto tombola

E ti accontenti di un misero ambo. #buriners #uominiedonne

Maria mettilo sul trono

Subbetoooo pic.twitter.com/vpDx7ovbUU — Lola G. come Giacomino Franchi❤️ (@LGrullita) January 9, 2026

Attesa per le prossime riprese

Lunedì 12 e martedì 13 gennaio si registreranno nuove puntate di Uomini e donne, e finalmente si saprà cos'è accaduto tra Sara e i suoi corteggiatori dopo gli scontri dell'ultima volta.

Si dice che la tronista avrebbe raggiunto Jakub a Verona per provare a convincerlo a tornare, invece non avrebbe fatto nessuna mossa nei confronti di Marco.

Le anticipazioni che trapeleranno nei prossimi giorni faranno chiarezza sia su questo che sulla scelta di Cristiana, prevista nel pomeriggio di lunedì.