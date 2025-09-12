Gianmarco Steri e Cristina Ferrara sono al centro delle chiacchiere da settimane, e il loro silenzio non sta facendo altro che alimentare le voci che li vorrebbero in rottura. Stando a quello che ha svelato Amedeo Venza sui social, presto la coppia dovrebbe partecipare ad una registrazione di Uomini e donne: l'ex tronista e la corteggiatrice dovrebbero tornare in studio per confrontarsi e per annunciare la fine della loro breve storia d'amore.

Attesa per l'annuncio della coppia

Lo scorso 11 settembre Gianmarco e Cristina hanno festeggiato quattro mesi di fidanzamento, o meglio avrebbero dovuto visto che si dice che non starebbero più insieme.

Nel giorno del mesiversario della chiacchierata coppia di Uomini e donne, infatti, Amedeo Venza ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale presto i due torneranno agli Elios per un attesissimo faccia a faccia.

Si dice che la redazione avrebbe già contattato Steri e Ferrara per chiedergli di partecipare ad una delle prossime registrazioni, quindi a breve dovrebbe esserci l'ospitata che i fan aspettano per sapere se questa storia d'amore va avanti oppure no.

Il silenzio del tronista e della corteggiatrice sui tanti rumor che stanno circolando sul loro rapporto, dunque, potrebbe dipendere da un "esclusiva" che avrebbero dato al programma per annunciare la rottura o il periodo di crisi che starebbero vivendo.

Cristina si consola con le sponsorizzazioni

Nell'attesa di sapere se questo confronto in studio ci sarà o no, i fan di Uomini e donne stanno monitorando l'attività social dei protagonisti della scorsa edizione.

Nel giorno del loro quarto mesiversario, infatti, Gianmarco e Cristina si sono comportati diversamente sul web: lui ha pubblicato una serie di foto con i familiari (scatti realizzati qualche giorno fa alle nozze di amici), lei si è dedicata alle sponsorizzazioni di prodotti di bellezza e di un evento al quale parteciperà la prossima settimana.

Per ora, Steri e Ferrara non hanno rilasciato dichiarazioni sul loro rapporto, ma anche i loro sostenitori stanno iniziando a stufarsi di questo silenzio e della poca chiarezza della coppia.

Incerte le date delle prossime registrazioni

Al momento non si sa ancora quando si svolgeranno le nuove registrazioni di Uomini e donne, ma sicuramente non prima dell'inizio della prossima settimana.

Il confronto tra Gianmarco e Cristina, dunque, potrebbe avvenire tra qualche giorno, ma i telespettatori non lo vedranno a breve: la messa in onda delle puntate inedite del dating-show, infatti, comincerà lunedì 22 settembre e la redazione ha già "in cantiere" almeno una decina di appuntamenti da trasmettere e che sono stati registrati dal 26 agosto ad oggi.