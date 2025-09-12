Le anticipazioni delle prossime puntate de La forza di una donna, in onda su Canale 5, rivelano che la dottoressa Jale assumerà Ceyda come tata per suo figlio Bora. Tuttavia, il nuovo impiego durerà poco, poiché Jale accuserà la giovane di aver rubato il peluche del bambino.

Jale assume Ceyda come tata di Bora

Jale dovrà cercare una tata dopo la fine del matrimonio con Musa e per via dei turni in ospedale. La dottoressa pubblicherà alcuni annunci per cercare una figura qualificata che si prenda cura del suo bambino. Ceyda si farà avanti come candidata, ma verrà respinta a causa del suo passato difficile.

Jale noterà, però, che Nisan, Doruk e i figli di Yeliz sono molto affezionati a Ceyda. La donna capirà che forse ha considerato con troppa superficialità la sua candidatura e deciderà di assumere Ceyda, a patto che indossi un abbigliamento adeguato e controlli il proprio linguaggio troppo "grossolano".

Jale licenzia Ceyda dopo averla accusata di essere una ladra

La dottoressa licenzierà Ceyda al termine del primo giorno di lavoro a causa di un grosso equivoco. Doruk chiederà a Bora di restituirgli il pupazzo che suo padre Sarp aveva regalato a Nisan prima di andare via. Bora metterà il peluche nella borsa di Ceyda per poi non riuscire più a chiuderla. Jale crederà che la donna abbia rubato il pupazzo e, dopo averla accusata di essere una ladra, la caccerà di casa.

La donna, a questo punto, si chiuderà in se stessa, tacendo sia a Yeliz che a Bahar di essere stata licenziata.

Jale scoprirà che è stato Bora a mettere il peluche nella borsa e per questo proverà a mettersi in contatto telefonico con Ceyda per porgerle le sue scuse, ma non riceverà risposta. La dottoressa racconterà l'accaduto a Bahar, che avviserà Yeliz di rintracciare Ceyda. Quest'ultima, intanto, si recherà in ospedale dove macchierà di inchiostro il camice di Jale, credendo che abbia detto a Bahar che è una ladra. Un gesto impulsivo di cui si pentirà subito dopo aver scoperto che la dottoressa la rivuole come tata. Tuttavia, Jale revocherà subito l'assunzione quando capirà che Ceyda ha macchiato il suo camice.

Hatice ha pregato Enver di tornare a casa

Nelle puntate de La forza di una donna trasmesse a settembre su Canale 5, Bahar ha detto a Nisan e Doruk che il loro padre è morto, ma il bambino ha insistito dicendo di averlo incontrato nel parcheggio dell'ospedale quando si era recato a trovare il nonno Enver. Hatice ha pregato suo marito di tornare a casa una volta dimesso dalla clinica, promettendogli che si sarebbe presa cura di Bahar, scatenando la gelosia di Sirin.