Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 22 settembre, è stata scelta la tronista che affiancherà Flavio Ubirti e Cristiana Anania fino alla fine della prima parte della stagione. Le anticipazioni svelano che Maria De Filippi ha offerto il trono alla corteggiatrice Sara Gaudenzi dopo aver saputo che stava per autoeliminarsi. Una fan, inoltre, ha segnalato a Lorenzo Pugnaloni che la nuova protagonista del trono Classico sarebbe una cara amica di Gianmarco Steri.

La proposta di Maria De Filippi

Il cast del trono Classico 2025/2026 è stato completato nel corso delle riprese di Uomini e donne del 22 settembre.

Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios in queste ore, infatti, svelano che Maria De Filippi ha scelto la persona con la quale sostituire Rosario.

La conduttrice è rimasta molto colpita da Sara, una delle corteggiatrici di Flavio, e le ha offerto il trono poco prima che lei lasciasse la trasmissione.

La giovane, infatti, stava per autoeliminarsi perché non le sono piaciuti molti comportanti di Ubirti, ma la padrona di casa l'ha bloccata e le ha chiesto di accomodarsi sulla poltrona rossa.

La frecciatina dell'esperto di gossip a Gianmarco

Da quando si è saputo che Sara è una nuova tronista di Uomini e donne, sui social c'è chi si è messo alla ricerca di informazioni sul suo passato.

Su Instagram, ad esempio, una fan ha segnalato a Lorenzo Pugnaloni che l'ormai ex pretendente di Flavio avrebbe un legame con un protagonista assoluto della scorsa edizione.

"Lei è amica di Gianmarco Steri", ha scritto un'utente in queste ore.

"Capirai, non mi stupirei se lui scendesse per corteggiarla", ha commentato l'esperto di gossip sul suo account.

L'ironia degli utenti di X

Flavio, Sara e Cristiana sono i tre tronisti della prima parte dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, e per ora non dovrebbe aggiungersi nessun altro nel cast.

Di fatto l'ex corteggiatrice ha preso il posto di Rosario, che solo una settimana fa è stato costretto ad abbandonare il trono dopo che Lucia ha raccontato dei loro incontri nei giorni precedenti.

"Praticamente Maria De Filippi non sapeva a chi dare il trono e ha messo lei", "Quindi avremo un altro -fregatene, fai la tronista", "Loro non sapevano con chi rimpiazzare Rosario e ci hanno messo una completamente a caso", "Che storia ragazzi", si legge su X da quando è trapelata l'anticipazione della proposta della conduttrice alla ragazza che stava per lasciare il programma.

Da questo momento, dunque, Sara inizierà a conoscere meglio alcuni corteggiatori.