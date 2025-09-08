Non accennano a placarsi le voci su Cristina Ferrara e sul motivo per il quale si sarebbe allontanata da Gianmarco Steri per l'ennesima volta in pochi mesi. Stando ad una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano sui social, la corteggiatrice di Uomini e donne non sarebbe ben vista né dalla madre né dagli amici del tronista, e quest'ultimo non avrebbe il coraggio e la voglia per lottare per l'amore che è sbocciato davanti alle telecamere lo scorso maggio.

Nuovi rumor sulla coppia

Da diversi giorni sul web si parla di una presunta rottura tra Gianmarco e Cristina, e loro non si sono ancora esposti né per rassicurare i fan né per confermare queste voci.

Da poco più di una settimana, infatti, tra il tronista e la corteggiatrice di Uomini e donne sembra essere calato il gelo: lui ha partecipato a due matrimoni senza la fidanzata, e lei ha trascorso il weekend a Roma ma solo per incontrare parenti che non vedeva da un tempo.

Da quando si sono scelti davanti alle telecamere, dunque, Steri e Ferrara sono per l'ennesima volta al centro delle chiacchiere per una possibile crisi o addirittura per un addio che potrebbero ufficializzare a breve, magari in una delle prossime registrazioni del dating-show al quale hanno partecipato.

Le segnalazioni dei fan

Nelle ultime ore a Deianira Marzano sono arrivate due diverse segnalazioni su quello che starebbe succedendo tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e donne, sempre più lontani dopo un'estate di alti e bassi.

"Cristina è Roma ma per trascorrere il weekend con amiche e cugini, mentre Gianmarco sarà ad un matrimonio. Più rottura di così", si legge in un messaggio che l'esperta di gossip ha condiviso sul suo account Instagram domenica scorsa.

Ad avvalorare la tesi secondo la quale Steri e Ferrara si sarebbero lasciati, è anche quest'altra segnalazione: "La rottura c'è perché Cristina non piace alla mamma e agli amici di lui. Forse Gianmarco non ha il coraggio per lottare".

Stando a questi rumor tutti da confermare, la corteggiatrice non sarebbe ben vista da diverse persone fondamentali nella vita del barbiere e questo avrebbe causato un distacco forse irreparabile.

I sostenitori della coppia chiedono chiarezza

Il silenzio di Cristina e Gianmarco sta iniziando a stancare anche i fan più affezionati, tant'è che sui social sono in molti a lamentarsi della poca chiarezza della coppia.

Negli ultimi mesi si è vociferato spesso di crisi e di litigi, ma i protagonisti di Uomini e donne non hanno mai fatto nulla per rassicurare i loro sostenitori.

Non è da escludere che Steri e Ferrara sceglieranno di rompere il silenzio o in una delle prossime registrazioni del dating-show o a Verissimo, dove potrebbero essere ospiti dopo la seconda metà di settembre.