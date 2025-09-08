Sarà Lorenzo ad accompagnare Jana all'altare nelle puntate de La Promessa dal 15 al 21 settembre lì dove ad attenderla ci sarà Manuel.

Le anticipazioni rivelano che Manuel e Jana decideranno di sposarsi entro pochi giorni.

La sposa prenderà l'iniziativa di invitare tutta la servitù, ma Cruz la fermerà e permetterà solo ad alcuni membri di essere presenti alla cerimonia. Romulo e Curro si offriranno di accompagnare Jana all'altare, ma la marchesa rifiuterà ogni interferenza e opterà per il Capitano. Lorenzo non sarà affatto felice di essere accanto a Jana, ma non potrà rifiutare.

Jana inviterà i suoi amici alle nozze, ma Cruz si opporrà

Le anticipazioni de La Promessa annunciano una settimana di grandi cambiamenti per i protagonisti, perché arriverà il grande giorno per Jana e Manuel. I preparativi partiranno a inizio settimana, perché i due fidanzati prenderanno in contropiede Cruz, informandola di aver deciso che in pochi giorni ci saranno le nozze.

La marchesa sarà a dir poco furiosa, ma non potrà fare nulla per fermare suo figlio, soprattutto perché temerà di perderlo per sempre. Jana penserà subito ai suoi amici e andrà dalla servitù per invitare tutti al suo matrimonio. La ragazza sarà determinata ad avere accanto le persone a cui tiene di più in un momento così importante.

Cruz, tuttavia, non potrà tollerare una simile iniziativa e riuscirà a raggiungere un compromesso con la futura sposa.

Jana sarà costretta ad accettare e solo una parte della servitù potrà essere tra gli invitati: Petra, Romulo, Ricardo, Pia e Maria. Tutti gli altri saranno delusi, ma le ragioni di Cruz saranno comprensibili: a differenza del matrimonio che avrebbe voluto organizzare Catalina per sé, quello di Manuel si svolgerà in pompa magna, con la presenza di tutta la nobiltà che conta. Sarebbe impossibile giustificare la presenza di tutta la servitù a una simile cerimonia, soprattutto perché Jana fingerà di far parte della nobiltà.

Chi accompagnerà Jana all'altare?

Nelle puntate de La Promessa dal 15 al 21 settembre, Leocadia farà sentire la sua presenza al palazzo.

La donna sarà chiaramente schierata contro Cruz e si avvicinerà molto sia a Jana che a Catalina. A loro confiderà di non aver mai avuto origini nobili e riuscirà a conquistare le simpatie delle ragazze. Leocadia, inoltre, parlerà con Catalina del suo doloroso passato, quando è rimasta incinta da nubile, e le darà il coraggio di affrontare tutto.

I preparativi per il matrimonio procederanno tra alti e bassi e alla fine bisognerà solo decidere chi accompagnerà la sposa all'altare. Curro si farà avanti per ricoprire questo ruolo, ma Cruz e Alonso non capiranno le ragioni del ragazzo, considerato troppo giovane per affiancare la sposa.

La marchesa scarterà anche Romulo, poiché un maggiordomo non sarà ritenuto all'altezza di tale compito.

Dopo averci riflettuto, Cruz imporrà che sia Lorenzo ad accompagnare Jana all'altare. Il Capitano non sarà affatto d'accordo con sua cognata e si opporrà a questa iniziativa. Cruz, però, sarà categorica e non avrà intenzione di discutere. Jana arriverà all'altare accompagnata da Lorenzo e non sarà felice di questo, ma ricorderà le parole di Leocadia che le consiglierà di pensare solo al fatto che sta sposando l'uomo che ama.

Il ritorno di Jana e i rimproveri di Cruz

Nelle puntate precedenti, Jana è tornata al palazzo dopo la sua fuga e Cruz non l'ha accolta nel migliore dei modi. La marchesa ha infatti rimproverato sua nuora per aver fatto saltare la festa di fidanzamento che aveva organizzato con cura.

Jana ha poi scoperto che Cruz non aveva mai spedito gli inviti, aveva quindi già previsto la sua partenza. La ragazza, tuttavia, non è riuscita a dimostrare il grande inganno della marchesa. Manuel ha creduto alle parole di Jana e per questo gli è venuta un'idea: spiazzare tutti anticipando le nozze a pochi giorni da quel momento. In questo modo, i due futuri sposi impediranno a Cruz di escogitare altri piani per fermarli.