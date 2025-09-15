Le anticipazioni di Un posto al sole, inerenti alle puntate in onda su Rai Tre dal 22 al 26 settembre, rivelano che Agata si risveglierà dal coma. La lieta notizia arriverà nell'esatto momento in cui Michele, spinto da Silvia, deciderà di prendersi una pausa dal lavoro.

Vinicio dalla parte di Gennaro

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che verranno trasmesse su Rai Tre da lunedì 22 a venerdì 25 settembre, prendono il via dal tentativo di Marina di far comprendere a Vinicio in che modo subdolo il fratello lo sta usando. Nel frattempo, Roberto sarà in carcere in attesa di sapere se potrà tornare a casa agli arresti domiciliari.

Per Ferri, però, la situazione si complicherà ulteriormente. Gennaro allontanerà la Giordano dai Cantieri intensificando il suo rapporto con Vinicio. Quest'ultimo, durante un'emergenza al caseificio, riuscirà a dimostrare le sue qualità.

Guido, nel mentre, inizierà a corteggiare Mariella, e la sorprenderà con un gesto romantico.

Silvia proverà a convincere Michele a prendere una pausa dal lavoro per tenere a riguardo la sua salute. Inizialmente il giornalista si opporrà all'idea di lasciare temporaneamente il suo impiego e organizzerà un'intervista con il fratello di Giancarlo Siani per commemorare i quart'anni dalla sua morte. La trasmissione dedicata al giornalista spingerà Michele a lavorare ancora di più, ma stavolta Silvia non sembrerà disposta ad accettare l'atteggiamento del marito.

Michele, qualche giorno più tardi, accetterà il consiglio della moglie e prenderà una pausa dal suo impiego professionale. Proprio il quel frangente, arriverà una notizia dall'ospedale: Agata si è finalmente risvegliata dal coma.

Saviani deciderà di andare a fare visita ad Agata e Silvia temerà che questo incontro possa far cambiare idea al marito riguardo alla scelta di mettere in stand-by il suo lavoro.

Eduardo respinto dal suo quartiere

Gianluca apparirà sempre più tormentato. Ben presto verrà alla luce che il giovane Palladini sta nascondendo qualcosa. Alla terrazza Rosa cercherà di dare poco peso a chiari segnali della malattia del dottore Luca.

Eduardo, in attesa della data del processo che lo vede coinvolto, si metterà alla ricerca di un lavoro.

Purtroppo però l'uomo non riceverà dal suo quartiere l'accoglienza sperata. Una scritta offensiva lo farà infuriare. Il suo atteggiamento verrà criticato aspramente sia da Pino che da Alberto Palladini.

Ma non è tutto. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Jimmy che dovrà fare i conti con Matteo, che tenterà di mettere in bilico la sua storica amicizia con Camillo.

Vinicio e Gennaro uniti

Si farà sempre più stretto il rapporto tra Vinicio e Gennaro. Quest'ultimo sfrutterà la sua cecità per portare il fratello dalla sua parte. Ma sarà davvero così? Vinicio si lascerà soggiogare dal fratello maggiore? Non è da escludere che prima o poi il giovane Gagliotti possa aprire gli occhi e comprendere la vera natura di Gennaro.

La spinta di Marina a guardare in faccia la realtà e la presenza di Alice potrebbero aiutare Vinicio a risolvere il problema in cui si trova impantanato Roberto Ferri e con lui i Cantieri. Per scoprire le prossime evoluzioni di questa interessante storyline, non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate.