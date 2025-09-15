Da settimane sul web si parla di una presunta rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ma loro non hanno rilasciato nessuna comunicazione ufficiale a riguardo. Il 15 settembre, però, Deianira Marzano e la pagina Instagram Dariagossiptv hanno ricevuto segnalazioni che confermerebbero i rumor dell'ultimo periodo: l'ex corteggiatrice di Uomini e donne avrebbe confidato ad una fan che non farebbe più coppia con il barbiere, e lui avrebbe fatto altrettanto accennando all'eccessiva gelosia della 28enne.

Il racconto dopo l'incontro con Cristina

Gianmarco e Cristina stanno ancora insieme o si sono lasciati?

Questa è la domanda che sta "attanagliando" i fan di Uomini e donne da settimane, in particolare da quando i due hanno cominciato ad ignorarsi sui social e nel quotidiano.

In queste ore, però, a Deianira Marzano è arrivata la segnalazione di un'utente che sostiene di sapere cosa sarebbe successo ad una serata alla quale la corteggiatrice ha partecipato come ospite e che ha sponsorizzato sul suo account Instagram.

"Cristina ieri all'evento ha confermato che non sta più con Gianmarco. Una ragazza l'ha incontrata là e le ha chiesto se va tutto bene con lui, lei ha risposto che si sono lasciati ed è andata via. Stava con un'amica che ha sorriso quando Cristina ha detto che non sta più con Gianmarco", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha postato tra le storie del suo profilo lunedì 15 settembre.

Un'altra fan, invece, ha raccontato: "Sabato ho incontrato lui e gli ho sentito dire che lei era troppo gelosa e non potevano andare avanti".

Il tentativo di smentita dell'amico di Gianmarco

Al momento Cristina e Gianmarco non hanno né confermato né smentito le segnalazioni che stanno circolando sul loro rapporto, ma un carissimo amico di lui ha cercato di rassicurare i fan della coppia nel corso di una live che ha fatto su TikTok nel weekend.

Enzakkione, che è apparso diverse volte a Uomini e donne quando Steri era prima corteggiatore e poi tronista, ha provato a frenare le voci che stanno circolando ripetendo più volte che i due non si sarebbero lasciati.

Molti utenti, però, non sanno se credere alle parole del ragazzo, soprattutto a fronte del gelo che è calato tra Cristina e Gianmarco da un paio di settimane e dalle confidenze che lei avrebbe fatto ad un evento che si è tenuto nella sua città.

Possibile ospitata agli Elios

In questi giorni ci saranno due nuove registrazioni di Uomini e donne, e molti fan si aspettano di sapere qualcosa in più su quello che è accaduto tra Gianmarco e Cristina nell'ultimo periodo.

Secondo indiscrezioni tutte da verificare, infatti, i due ragazzi non starebbero annunciando la rottura sui social per poterla ufficializzare in studio dopo un confronto.

Il 15 o il 16 settembre, dunque, potrebbero trapelare anticipazioni sull'eventuale ospitata di Steri e di Ferrara, e sugli sviluppi che ci sono stati nella relazione nell'ultimo mese.