Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 29 settembre al 3 ottobre svelano che Roberto in carcere stringerà un legame con Ludovico, mentre sarà costretto a far fronte agli attacchi di Rosario.

Alberto vuole chiudere i conti tra Gianluca e Piero

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 29 settembre a venerdì 3 ottobre prendono il via dalla perplessità che Giulia e Rosa avranno quando Gianluca venderà un orologio che dirà essere di sua proprietà.

Infatti, presto arriverà Piero Baccini che rivorrà indietro il suo orologio. Ad intervenire in favore del figlio, con i suoi soliti modi, sarà Alberto, ma in questa occasione Gianluca mostrerà un lato di sé finora tenuto nascosto. Alberto deciderà di chiudere i conti tra Gianluca e Piero, incontrando quest'ultimo.

Intanto Silvia e Michele si prepareranno per partire per la Nuova Zelanda e proporranno a Guido di stare a casa loro durante la vacanza. Intanto, Bice cercherà di non fare abbassare la guardia all'amica Mariella ma quest'ultima si ritroverà molto vicina al Guido. Durante una cena, i due ex coniugi si ritroveranno sempre più complici.

Camillo sarà dispiaciuto ed arrabbiato per il comportamento che Jimmy ha avuto nei suoi confronti e deciderà di allontanarsi da lui, deciso a non dare più un'altra possibilità alla loro amicizia.

Nel frattempo, Renato mostrerà a Raffaele come l'intelligenza Artificiale potrebbe essere utile anche a lui.

Eduardo in difficoltà

Mentre Marina temerà per la sorte di suo marito in carcere, Roberto stringerà un legame con Ludovico mentre si scontrerà ancora con Rosario, le cui minacce si faranno sempre più pressanti. Mentre Gennaro noterà quanto il fratello Vinicio sia in realtà simile a lui, Roberto dovrà contrastare nuove minacce di Rosario,

Grazie all'aiuto di Rosa, Eduardo otterrà un colloquio di lavoro ma non sarà consapevole che qualcuno sta cercando di remargli contro. L'uomo si renderà conto molto presto che riprendere in mano la sua vita sarà più complicato del previsto.

Micaela e Manuela convinceranno Elena a registrare una puntata di prova di un programma radiofonico ma il loro comportamento potrebbe rovinare tutto.

Infine tra Nunzio e Rossella la complicità sarà sempre più forte, mentre per Riccardo non esisterà altro che il lavoro.

Il futuro di Roberto

Cosa accadrà a Roberto in carcere? L'imprenditore si troverà a stringere un legame molto forte con un detenuto e a contrastarne un altro.

Se avesse dei comportamenti violenti in prigione, per Ferri la situazione potrebbe complicarsi, avvalorando la tesi dell'aggressione a Gennaro e rendendo la sua scarcerazione un miraggio. Non è detto che Ludovico alla fine si schieri dalla sua parte anche nel momento di estrema difficoltà.