Costantino Vitagliano ha raccontato la crisi vissuta dopo la fine del suo periodo di successo. Ospite di Storie al bivio, l’ex tronista di Uomini e Donne si è aperto parlando del declino della fama raggiunta proprio grazie al programma.

Costantino Vitagliano si racconta in TV a Storie al bivio

Ospite della puntata di Storie al bivio andata in onda sulle reti Rai il 13 dicembre, Costantino Vitagliano ha raccontato il periodo più difficile della sua vita, segnato dalla fine del successo e dalla perdita di gran parte dei guadagni accumulati negli anni d’oro come primo tronista storico di Uomini e Donne.

Incalzato dalle domande del format, l’ex re dei tronisti ha ammesso la sofferenza provata nel vedere svanire una fortuna costruita in poco tempo e ha rivelato di essersi scoperto vittima di una truffa subita da persone che considerava amiche.

"Con i primi soldi ho comprato una Bentley e sei case. C’è stato un periodo in cui guadagnavo anche 20mila euro solo per tagliare un nastro in discoteca2, ha raccontato. Vitagliano ha poi ricordato anche il rapporto con il suo ex agente: "Il palazzo che ospitava gli uffici della Lele Mora Management a Milano era quasi tutto mio".

Per Costantino, il successo significava investire continuamente in locali, immobili e attività imprenditoriali. Un sistema che, però, non ha retto a lungo: nel giro di poco tempo, l’ex tronista ha scoperto di essere stato raggirato, segnando l’inizio di una profonda crisi personale e professionale.

Dal successo alla truffa: gli alti e i bassi

Secondo la sua testimonianza, i falsi amici si sarebbero appropriati del denaro sottratto a Vitagliano per concedersi sfizi di extra lusso, tra auto costose e viaggi esclusivi.

Il periodo più buio arrivò con l’arresto del suo agente Lele Mora, quando Costantino si ritrovò ad affrontare anche un debito mensile di circa 10mila euro con il fisco. Una situazione che segnò profondamente la sua vita.

Negli anni del successo, Vitagliano avrebbe voluto regalare una casa ai genitori, ma la madre rifiutò l’idea di lasciare l’abitazione in cui aveva sempre vissuto. Una scelta che, come ha ricordato lui stesso, rifletteva la semplicità della donna e che è diventata per lui un monito importante, aiutandolo a non perdere la rotta nei momenti più difficili.

La vita sentimentale dell'ex tronista

Di recente, ospite a Verissimo, Costantino Vitagliano ha parlato delle due donne più importanti della sua vita. L’ex tronista si è presentato in studio insieme alla figlia Ayla, di 10 anni, e all’ex compagna Elisa Mariani, mostrandosi visibilmente emozionato.

Nel corso dell’intervista, Vitagliano ha ripercorso anche il cambiamento interiore vissuto negli anni, raccontando la transizione da una fase più egocentrica al desiderio, maturato col tempo, di diventare padre. "Fino ai 40 anni non pensavo di diventare papà, ero troppo preso da me stesso", ha confessato, aggiungendo: "Non capivo quanto potesse essere importante".

In quell’occasione, l’ex volto di Uomini e Donne ha ammesso di aver avuto a lungo paura della paternità, temendo di non essere all’altezza del ruolo: "Credevo che non sarei stato un buon padre".