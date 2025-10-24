Venerdì 24 ottobre è stata registrata la puntata di Amici che i fan potranno vedere domenica prossima su Canale 5, nonché la quinta di questa edizione. Le anticipazioni che sono trapelate dallo studio al termine delle riprese, svelano che Frasa e Matilde sono stati eliminati: i titolari hanno abbandonato la scuola dopo aver perso la sfida contro due aspiranti allievi. Anche Tommaso, ballerino di Alessandra Celentano, è stato escluso dalla classe.

Verdetti importanti nel quinto speciale

Con un giorno di ritardo (solitamente gli speciali di Amici si registrano di giovedì), il 24 ottobre il cast ha partecipato alle riprese della puntata che andrà in onda domenica 26 a partire dalle ore 14.

Nel corso del quinto appuntamento della nuova edizione, dunque, molti allievi hanno dovuto affrontare sfide e prove difficili per provare a riconfermarsi tra i titolari.

Le anticipazioni del web svelano che i giudici esterni hanno emesso i seguenti verdetti: Frasa e Matilde sono stati eliminati perché hanno perso la sfida.

Tra gli esclusi di questa puntata c'è anche Tommaso, uno dei ballerini del team Celentano.

A circa un mese dall'inizio della stagione, dunque, ci sono stati i primi cambiamenti nella classe 2025/2026: i talenti che hanno abbandonato la scuola, hanno lasciato il banco a new entry che il pubblico comincerà a conoscere nei prossimi giorni.

Michele punito da Lorella Cuccarini

La settimana che sta per concludersi è stata ricca di difficoltà per un cantante della scuola: Michele, infatti, ha ricevuto un provvedimento disciplinare da Lorella Cuccarini perché avrebbe avuto un atteggiamento presuntuoso e irrispettoso nei confronti delle persone che lavorano per il programma.

L'insegnante non ha gradito le lamentele del suo allievo sui brani che gli ha assegnato dall'inizio dell'anno scolastico, e gliel'ha fatto presente dicendogli: "Non sei nessuno, questo comportamento non ti porterà a niente".

Per tutte queste ragioni, la professoressa di Amici ha deciso di sospendere la maglia al talento della sua squadra e di escluderlo dalla quinta puntata (registrata il 24 ottobre e trasmessa in tv domenica 26).

Le vocal coach giudicano i cantanti

Un'altra allieva di Amici che in questi giorni ha dovuto far fronte a molte difficoltà, è Penelope.

La giovane, infatti, è stata nominata dalle vocal coach come la titolare che si impegnerebbe di meno durante la settimana: l'alunna di Rudy Zerbi è stata votata all'unanimità dalle professioniste che si occupano della preparazione dei cantanti della classe.

Opi, Michelle e Valentina (uno per ogni squadra del pomeridiano), invece, sono stati indicati come i talenti più attenti nelle lezioni.