La 25^ edizione di Amici è iniziata più di un mese fa e per ora sembra non essere nata nessuna vera storia d'amore. Alcuni attenti fan, però, hanno notato una certa complicità tra Flavia e Gard: la titolare della scuola, infatti, ha scelto il compagno di classe per condividere una cena speciale e lui si è chiesto perché lei non gli avesse preferito altre persone, come ad esempio Opi. Sui social, però, c'è chi teme che il cantante potrebbe rimanere deluso da un'eventuale "due di picche" da parte della collega.

La scelta di Flavia stupisce

Solitamente nella casetta di Amici nascono molti amori sin dall'inizio dell'edizione, invece quest'anno le cose sembrano andare diversamente.

I fan che guardano il programma tutti i giorni, però, non si lasciano sfuggire sguardi e sorrisi che potrebbero anticipare la formazione di una nuova coppia.

Di recente c'è chi si è accorto di una forte complicità tra Flavia e Gard, un'intesa che sarebbe confermata dal fatto che lei ha scelto proprio l'allievo di Anna Pettinelli per una cena speciale (il premio per una gara interna di uno degli sponsor della trasmissione).

La decisione della cantante ha stupito anche il diretto interessato, tant'è che le ha chiesto: "Perché non hai scelto Opi?".

Il parere degli spettatori

Secondo voci ancora tutte da confermare, dunque, tra Flavia e Gard ci sarebbe qualcosa in più dell'amicizia, o almeno questo è quello che si evincerebbe dalle loro ultime mosse all'interno della scuola.

"Lui chiede perché non ha scelto Opi, che cinema", "Lui è così tenero", "Io sono già dispiaciuta per il palo che prenderà", "Io ci credo in questa coppia", "Spero che Flavia non lo illuda", "Se lei lo vede solo come un amico, glielo dovrebbe dire subito", "Per me sono cotti tutti e due, anche lei", "Che tenerezza, ho troppa paura che lei non ricambi", "Secondo me lei è falsa", si legge su X da quando sono trapelate le prime chiacchiere sulla complicità tra i due cantanti di Amici.

Le anticipazioni della prossima puntata

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sulla possibile prima coppia di quest'edizione, i fan di Amici si stanno preparando ad assistere alla sesta puntata.

Le anticipazioni della registrazione che si è svolta mercoledì, dunque, svelano che non ci sono state eliminazioni ma ben quattro allievi sono finiti in sfida: le cantanti Angie e Flavia, e i ballerini Pierpaolo e Maria Rosaria.

Anche il futuro di Opi è appeso a un filo: Rudy Zerbi, infatti, ha chiesto di convocare quattro esperti di canto per avere un giudizio più completo sul cantante che secondo lui non merita il banco. L'ultima parola sulla permanenza del giovane nella scuola, però, sarà della sua tutor Anna Pettinelli.