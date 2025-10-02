Nel corso della registrazione di Amici del 2 ottobre è stata svelata una novità del pomeridiano. Secondo le anticipazioni di SuperGuida Tv, quest’anno finiranno in sfida non solo gli ultimi in classifica, ma anche alcuni tra i penultimi e i terzultimi scelti dai compagni. Chi si salva potrà decidere chi mettere a rischio tramite una nomination segreta.

Come si svolgono le puntate

Maria De Filippi ha deciso di cambiare qualcosa nel meccanismo del pomeridiano di Amici e le novità sono state comunicate ai ragazzi e al pubblico nel corso della registrazione di giovedì 2 ottobre.

Le anticipazioni della seconda puntata del talent svelano che ogni settimana andranno in sfida almeno quattro allievi: il cantante e il ballerino che arriveranno ultimi nelle gare, e i più votati tra i penultimi e i terzultimi in classifica.

Chi convincerà meno i giudici indosserà automaticamente la maglia rossa, mentre chi occuperà la casella gialla sarà sottoposto al voto dei compagni di classe.

I titolari salvi voteranno in segreto (tramite bigliettini anonimi) chi finirà a rischio eliminazione nello speciale successivo: chi riceverà il maggior numero di nomination, andrà in sfida.

Il parere degli utenti di X

Il nuovo meccanismo di Amici sta già facendo discutere: da un lato c'è chi sta apprezzando la novità, dall'altro chi pensa che sarebbero troppi quattro allievi in sfida ogni settimana.

"Anche ad Amici sono arrivate le nomination", "Più che un cambiamento, è un ritorno al passato", "Praticamente quest'anno vogliono la guerra", "Ma che significa?", "Non ha senso", "Ottimo inizio", "Questa cosa renderà l'ambiente ancora più tossico", "Vogliono creare competizione sin da subito", "Adoro", sono le prime opinioni che i fan hanno espresso su X dopo aver letto le anticipazioni della seconda puntata.

I nomi dei primi talenti che rischiano il posto

Il 2 ottobre, al termine delle consuete gare di canto e di ballo, è stata svelata l'identità degli allievi che la prossima settimana rischieranno l'eliminazione.

Frasa e Matilde sono arrivati ultimi in classifica, per questo hanno indossato la maglia rossa di default, poi è toccato ai penultimi e ai terzultimi misurarsi con il parere dei compagni.

I ballerini hanno scelto di salvare Maria Rosaria e di mandare in sfida Anna, mentre i cantanti non sono riusciti a mettersi d'accordo (Penelope non ha votato) e a rischio ci sono andati sia Michele che Flavia.

Nel corso della terza puntata ci saranno cinque sfide e la classe potrebbe cambiare qualora uno o più titolari dovessero perdere.