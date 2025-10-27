Domenica scorsa i fan di Amici hanno assistito a ben tre eliminazioni, le prime della 25^ edizione del talent. L'esclusione di Tommaso "per mano" di Alessandra Celentano, però, sta facendo discutere perché è avvenuta all'improvviso e per motivi apparentemente futili. Mentre molti utenti lo stanno difendendo, definendo ingiusto il trattamento che gli è stato riservato nella quinta puntata, il ballerino ha rotto il silenzio sui social e tra i suoi ringraziamenti non ha inserito la maestra di danza classica.

La mossa a sorpresa di Alessandra Celentano

Cosa c'è dietro all'eliminazione di Tommaso da Amici? I fan se lo stanno chiedendo da giovedì scorso (quando è stata registrata la quinta puntata), e nessuno sembra aver trovato una spiegazione logica a quello che è successo in studio.

Il 26 ottobre, infatti, è andato in onda lo speciale in cui la maestra Celentano ha deciso di mandare via il ballerino perché in un mese non sarebbe migliorato abbastanza.

"Siete tutti in prova all'inizio, e tu non l'hai superata. Non c'è abbastanza tempo per farti crescere, quindi per me puoi andare a casa", ha detto la professoressa della scuola tra lo stupore generale.

"Mi sta venendo un colpo", ha commentato l'allievo prima di realizzare che la sua avventura nel talent stava per finire.

Maria De Filippi ha svelato che Tommaso ha rinunciato ad un contratto di lavoro per poter partecipare ad Amici, ma la maestra non si è fatta intenerire: "Non lo sapevo, ma questo non cambia il mio pensiero. Sono sicura che lavorerà lo stesso fuori da qui".

La maestra Celentano ha preso una decisione molto importante: Tommaso deve lasciare la scuola di #Amici25 pic.twitter.com/5s3U7rQDk9 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 26, 2025

Le prime parole dopo la cacciata dal programma

Al termine della quinta puntata di Amici, Tommaso è tornato sui social e l'ha fatto con un messaggio di ringraziamento per quasi tutte le persone che ha frequentato nell'ultimo mese.

"Non è andata come speravo, il tempo è volato.

Adesso si continua a danzare fuori dalla casetta. Grazie a Maria e a chi lavora ad Amici, grazie per l'opportunità", ha scritto il ballerino sul suo profilo Ig.

A colpire i fan è stato soprattutto il mancato ringraziamento alla maestra Celentano, ovvero colei che l'ha voluto nella scuola a fine settembre e la stessa che l'ha mandato via all'improvviso dopo poche settimane.

Le proteste degli utenti di X

L'eliminazione di Tommaso sta facendo discutere da giorni, e sui social sono in molti a non aver compreso la mossa di Alessandra Celentano nell'ultima puntata di Amici.

"Quest'eliminazione è irrispettosa verso il ragazzo che solo due settimane fa era primo in classifica e improvvisamente non è più all'altezza", "Pessimo messaggio", "Neanche una sfida gli hanno fatto fare, ridicoli", "Per me c'è altro dietro", "L'ha liquidato con due parole, non ha senso", "Ha rinunciato ad un lavoro sicuro per essere umiliato in tv? Ormai lì usano solo le persone per fare show", "Vergognosi", "Perché l'ha fatto entrare e l'ha difeso fino all'altra puntata?", si legge su X in questi giorni.