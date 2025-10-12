L'edizione 2025/2026 di Amici è giunta al suo terzo appuntamento, e alcuni allievi hanno già scalato la classifica delle preferenze dei giudici esterni e dei professori. Il 12 ottobre Flavia ha sbaragliato la concorrenza con la sua interpretazione de Il diario degli errori, con la quale ha conquistato anche Gigi D'Alessio. Critiche, invece, per Opi, Michelle e Frasa, i tre cantanti che sono risultati i peggiori di questo speciale tra errori ed eccesivo entusiasmo sul palco.

Gli elogi del giurato alle cantanti Flavia e Valentina

Dopo aver affrontato e vinto una sfida in settimana, Flavia ha avuto il suo riscatto nella puntata di Amici che è andata in onda il 12 ottobre.

L'allieva di Anna Pettinelli, infatti, ha conquistato il pubblico, gli insegnanti e il giudice Gigi D'Alessio proponendo una sua versione de Il diario degli errori, di Michele Bravi.

Il cantautore campano ha elogiato la voce e l'interpretazione della giovane, definendola ai limiti della perfezione.

Anche Valentina ha ricevuto molti complimenti per la sua cover di Brividi, tant'è che si è piazzata seconda nella classifica della gara di questa settimana.

Penelope e Plasma hanno completato il podio di D'Alessio.

Stonature e polemiche in studio

A non brillare nella terza puntata di Amici, sono stati tre cantanti in particolare.

Michelle ha ricevuto qualche critica sia da Gigi D'Alessio che da Anna Pettinelli, che l'ha definita acerba e poco intonata.

Anche l'esibizione di Frasa non ha convinto, anzi il giudice della gara l'ha invitato a concentrarsi di più sullo studio della tecnica vocale che sui movimenti da fare sul palco.

"Frasa mi sembra che tu ti diverti molto, è arrivato il momento di divertirti meno e studiare di più"#Amici25 pic.twitter.com/aMsF07htVw — contechristino (@contechristino) October 12, 2025

Opi, invece, è arrivato ultimo in classifica e non ha perso l'occasione per polemizzare con Lorella Cuccarini che gli ha consigliato di non sforzare la voce propendo un graffiato che non avrebbe.

Le sfide della prossima settimana

Al termine della terza puntata di Amici, ad indossare la maglia rossa della sfida sono stati: Michelle e Opi per il canto (Frasa è stato salvato dai compagni di classe attraverso una votazione palese, a voce), Alex e Alessio per il ballo.

I due danzatori sono stati messi a rischio eliminazione dai loro insegnanti, Veronica Peparini e Emanuel Lo, che li hanno nominati quando le votazioni dei ragazzi erano in parità e serviva che qualcuno facesse da ago della bilancia.

La sfida di Michele, invece, si è svolta durante la registrazione di giovedì scorso, ma sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 13 ottobre: una parte del primo daytime della prossima settimana, dunque, sarà dedicata al confronto tra il titolare e un aspirante allievo.