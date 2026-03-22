A pochi giorni dal suo esordio tra i professionisti del serale di Amici, Chiara Bacci è incappata in un infortunio che potrebbe compromettere il suo futuro in questa fase del talent. Su Instagram, infatti, la ragazza ha mostrato il gesso che le hanno messo ad un braccio dopo un incidente ancora da svelare, ma che potrebbe mettere la parola "fine" alla sua partecipazione al prime time di quest'edizione.

La notizia che spiazza i fan di Amici

A neppure 24 ore di distanza dalla messa in onda della prima puntata del serale di Amici, Chiara ha pubblicato una storia su Instagram che ha sorpreso tutti.

La ballerina che è entrata a far parte dei professionisti del talent all'inizio dell'edizione in corso, infatti, ha condiviso con i suoi follower una notizia poco piacevole: si è fatta male e attualmente ha un braccio ingessato.

La ragazza dovrebbe essere incappata in questo infortunio dopo la registrazione di giovedì scorso, anche perché in quell'occasione era regolarmente sul palco e ha danzato sia per alcuni allievi che per l'ospite Annalisa.

c’è da dire che sfiga per chiara che si è fatta mezzo pomeridiano da allieva infortunata, un pomeridiano da professionista dove ha ballato 1 volta il suo stile, e ora il primo serale da professionista a casa con il gesso, povera cucciola 📿🔮🧿🪬 pic.twitter.com/QuRhVWYApF — asi (@_as_ociale_) March 22, 2026

I commenti sui social

La notizia dell'infortunio di Chiara ha raggelato i fan di Amici, soprattutto quelli che si sono affezionati a lei seguendola un anno fa come allieva della maestra Alessandra Celentano.

"Che sfortuna", "Dopo la prima puntata del serale è a casa con il gesso, poverina", "Un abbraccio gigante", "Riprenditi presto", "Si è fatta male dopo un solo serale come professionista, se non è sfortuna questa", "Forza Chiara, tornerai più forte di prima", "Quindi per quest'edizione non la vedremo più?", "Non è giusto", "Non lo merita", si legge su X in queste ore.

Il motivo dell'assenza di Giulia Stabile

Nel corpo di ballo del serale di Amici 25 c'è una grande assente: Giulia Stabile non figura tra i professionisti di quest'edizione del talent perché proprio in questo periodo sta girando il mondo.

Da qualche giorno, infatti, la ragazza ha ufficializzato la sua presenza nel gruppo dei ballerini che Rosalìa ha scelto per la sua nuova tournée: l'ex allieva, dunque, ha realizzato il suo sogno di danzare per l'artista che ascolta da quando era piccola e che ha sempre considerato il suo idolo.