Giovedì 9 ottobre si sono svolte le riprese della nuova puntata di Amici, in onda domenica 12 ottobre alle ore 14 su Canale 5. Secondo le anticipazioni pubblicate su SuperGuida Tv, in studio ci sarà un cambiamento nella modalità di votazione, che non avverrà più tramite bigliettini. Alessio finirà in sfida, mentre Pierpaolo scoppierà in lacrime dopo la sua esibizione. I giudici della puntata saranno Oriella Dorella e Gigi D’Alessio, mentre gli ospiti musicali saranno Fabrizio Moro e Achille Lauro.

Alessio, Alex, Michelle e Opi in sfida

Nella terza puntata domenicale di Amici proseguiranno le esibizioni degli allievi della scuola, impegnati nella gara di ballo davanti ai giudici, che stileranno la classifica.

Questa volta non verrà utilizzata la modalità di votazione con i bigliettini segreti, come nel precedente appuntamento domenicale: gli alunni voteranno a voce. Al termine delle esibizioni, il risultato sarà sorprendente: Alessio, che nella scorsa edizione del talent show aveva stupito con le sue performance, rischierà il posto nella scuola, piazzandosi nelle ultime posizioni della classifica. Alessio andrà in sfida, così come Alex, Michelle e Opi. Matilde, invece, nonostante un inizio poco brillante nel suo percorso, conquisterà il terzo posto e sarà salva. Nelle sfide contro gli alunni esterni alla scuola non ci sarà nessuna eliminazione: sia Michele che Anna riusciranno a convincere i giudici e a vincere.

Pierpaolo in lacrime dopo l'esibizione

In seguito all’esibizione di canto di Pierpaolo, interverrà una delle giudici per chiedergli cosa abbia provato durante la performance. In quel momento, l’allievo scoppierà in lacrime, preferendo non parlare di sé. Intanto, in studio torneranno come ospiti musicali Fabrizio Moro e Achille Lauro. I ballerini saranno giudicati da Oriella Dorella, mentre i cantanti verranno valutati da Gigi D’Alessio. Tommaso, invece, affronterà il compito assegnatogli da Emanuel Lo, che lo giudicherà insufficiente, a differenza delle colleghe Veronica Peparini e Alessandra Celentano, che gli assegneranno la sufficienza.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Penelope in difficoltà durante la votazione

Nelle precedenti puntate di Amici andate in onda su Canale 5, Maria De Filippi ha dato ufficialmente il via alla gara tra i 18 allievi ammessi all’interno del talent show. I ragazzi hanno affrontato le prime esibizioni sotto lo sguardo attento dei professori e di una giuria esterna composta da Garrison, Kledi Kadiu, Paola Turci e Ilary Blasi. Durante la seconda puntata, Penelope ha conquistato tutti con Tu sì ’na cosa grande, mentre Valentina ha brillato con 'Tre minuti'. Plasma, Riccardo, Flavia e Michelle si sono esibiti con brani intensi, mentre Frasa è finito ultimo in classifica. Per il ballo, Emiliano ha incantato i giudici con la sua tecnica e le sue capacità, nonostante la giovane età: ha solo sedici anni.

Intanto, all’interno della scuola è stato introdotto un nuovo regolamento con il meccanismo del voto segreto, che ha generato i primi problemi: Penelope si è rifiutata di votare, mentre Michele e Flavia hanno deciso di andare in sfida per coerenza. Matilde, Anna e Frasa sono finiti a rischio eliminazione. Non sono mancati i battibecchi tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, né momenti più leggeri con filmati dedicati agli allievi.