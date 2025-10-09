Giovedì 9 ottobre si è registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica prossima, la terza della nuova edizione. In rete stanno già circolando le anticipazioni di quello che è accaduto in studio nel corso delle riprese: Michele e Anna hanno vinto le loro sfide e si sono riconfermati nella classe, mentre a rischio eliminazione sono finiti Opi, Michelle, Alex e Alessio. Gli ospiti musicali sono stati Achille Lauro e Fabrizio Moro, mentre Gigi D'Alessio è stato il giudice della gara di canto di questa settimana.

Nuovi verdetti per i titolari della classe

La terza puntata di Amici sarà trasmessa in tv domenica 12 ottobre, ma è stata registrata questo giovedì e sul web sono già disponibili le anticipazioni di alcune delle cose che sono successe.

La curiosità dei fan era soprattutto per gli esiti delle sfide che erano in programma dalla scorsa settimana, nonché le prime della nuova stagione.

Esperti di canto e di danza, dunque, hanno emesso importanti verdetti: Michele si è confrontato con un aspirante allievo e l'ha battuto, e lo stesso ha fatto la ballerina Anna.

Nel corso delle riprese, però, ci sono state nuove gare e i voti dei giudici (tra cui Gigi D'Alessio) hanno stabilito che ad indossare la maglia rossa dovevano essere Opi, Michelle, Alex e Alessio: i quattro titolari avranno circa sette giorni di tempo per prepararsi per i confronti dai quali dipenderà il loro futuro all'interno della scuola.

Gli ospiti musicali della puntata, invece, sono stati Achille Lauro e Fabrizio Moro.

I confronti decisivi nel daytime

La volta precedente ben cinque alunni sono finiti in sfida, per questo la produzione di Amici ha deciso di anticipare alcuni confronti nel daytime.

L'8 ottobre, ad esempio, i fan hanno visto le difficoltà che ha dovuto affrontare Matilde per battere Ianira e riconfermarsi nella classe: Marcello Sacchetta, infatti, è stato molto indeciso ma alla fine ha premiato la titolare che è nella squadra di Veronica Peparini.

Anche la sfida di Flavia è andate bene, quindi durante la settimana non ci sono state eliminazioni.

Le difficoltà di Alex

Nelle puntate di Amici che sono andate in onda in questi giorni, si è parlato molto di Alex.

Dopo aver ricevuto un compito in cui la maestra Celentano gli ha chiesto di esibirsi senza maglietta, il ballerino di latinoamericano ha parlato apertamente dei problemi che ha sempre avuto nell'accettarsi.

Per aiutare il ragazzo a superare questo blocco, Maria De Filippi ha invitato gli altri alunni a elencare i loro difetti e poi ha chiesto al professionista Mattia Zenzola di ricordare come si sentiva spaesato all'inizio della sua avventura nella scuola.