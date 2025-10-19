Nel corso degli episodi spagnoli de La Promessa, in onda prossimamente su Rete 4, il dottor Ferrer sottoporrà Catalina (Carmen Asecas) a un taglio cesareo d’urgenza per far nascere il secondo gemello, dopo che la prima gemella sarà venuta alla luce durante una passeggiata fuori dalla tenuta.

Catalina sottoposta a un taglio cesareo per far nascere il secondo bambino

Catalina accuserà dei problemi all'espulsione del secondo bambino dopo aver partorito la prima figlia grazie all'aiuto di Curro e Angela, parto avvenuto mentre faceva una passeggiata fuori dalla tenuta.

Il dottor Ferrer deciderà di effettuare un taglio cesareo per salvare la vita della sorella di Manuel e del bambino che attende. Alonso accetterà che sua figlia venga sottoposta alla delicata operazione chirurgica. Catalina apparirà molto spaventata e farà promettere a Maria che veglierà sui suoi bambini qualora non dovesse risvegliarsi dall'anestesia. La marchesina verrà poi addormentata con l'etere per iniziare l'intervento.

Catalina apre gli occhi sentendo un emozionante discorso di Adriano verso i gemelli

Martina porterà fuori dalla stanza un neonato che mostrerà ad Alonso, che chiederà di poter vedere Catalina. Il medico comunicherà al marchese che sua figlia sta riposando per via dell’anestetico.

Riprenderà i sensi qualche ora dopo in preda a forti dolori, che porteranno il dottor Ferrer a somministrarle dei tranquillanti.

Alonso e Cruz permetteranno ad Adriano di sedersi accanto a Catalina e i suoi gemelli. Sarà in questa circostanza che la marchesina aprirà gli occhi ascoltando un emozionante discorso che Adriano farà ai suoi bambini.

Martina è tornata alla tenuta insieme al nuovo fidanzato Jacobo

Negli ultimi appuntamenti de La Promessa, andati in onda a ottobre su Rete 4, Martina è tornata a casa Lujan insieme a Jacobo, che ha presentato come suo fidanzato. Alonso e Cruz come Curro e Manuel sono rimasti molto stupiti da tale rivelazione. Allo stesso tempo, il marchese ha rifiutato di cedere al ricatto del fotografo delle nozze di Jana e Manuel, che aveva intenzione di diffondere le immagini anche ad altri giornali.

Alonso non ha voluto pagare sia perché sprovvisto di denaro sia perché non intenzionato a piegarsi a questa assurda situazione.

In cucina, invece, sono giunte scarse quantità di cibo per la bancarotta in cui versa la tenuta. Jana ha preso visione dei libri contabili con grande disappunto di Cruz.