C'è stato un diverbio nella quarta puntata di Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso. La giudice di ballo ha esortato la concorrente a non lamentarsi per la sua assenza dalla TV, durata più di un anno, e a raccontarsi invece al pubblico come persona. Prontamente è arrivata la replica di D'Urso che ha rimarcato di essere stata fatta "ingiustamente" fuori dalle scene.

Ballando con le stelle, è scontro in diretta tra D'Urso e Lucarelli

Nella puntata di Ballando con le stelle del 18 ottobre, dopo la sua performance Barbara D'Urso è stata criticata da Selvaggia Lucarelli: "C'erano aspettative enormi su di te.

Di una Barbara D'Urso donna di televisione che fa show". Non è mancata la pronta reazione risentita di D'Urso: "Io posso fare intrattenimento se fosse il mio show, questo non è il mio show e faccio la concorrente".

Selvaggia Lucarelli poi ha esortato D'Urso a raccontarsi come persona più che ad apparire come personaggio: "Tu ti stai nascondendo dietro meravigliose coreografie. C'è un problema a livello di show. Tu lo sai benissimo. Sei stata la tv per decenni e anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, però il vero problema è cosa si dirà dopo, che balli bene e fine".

La verità di Barbara D'Urso, dopo la 'bocciatura' di Mediaset

Le parole di Selvaggia hanno scatenato le parole di Selvaggia D'Urso.

"Ero ferma ingiustamente" ha fatto sapere la concorrente, trovando ingiusta la sua mancata riconferma a Mediaset.

A quel punto Lucarelli ha invitato la conduttrice partenopea a non fare del vittimismo. La giudice ha sostenuto che D'Urso sia una dei tanti personaggi popolari che restano per anni fuori dalle scene: "Non sei la povera fiammiferaia", ha ribattuto.

Infine D'Urso ha replicato: "Selvaggia, non puoi sapere cosa è successo (...) Non so se si dirà mai".

Barbara D'Urso vince la quarta puntata di Ballando

Nonostante il giudizio critico di Selvaggia Lucarelli, Barbara D'Urso ha vinto la quarta puntata di Ballando con le stelle in coppia con Pasquale La Rocca, con cui ha eseguito un "quick" molto apprezzata da parte dei vari giurati, che in diversi casi hanno dato 10 punti.

Anche nell'ultima diretta del dancing show non c'è stata alcuna eliminazione.

Intanto la quinta puntata del dancing show di Milly Carlucci è fissata per il prossimo sabato 25 ottobre 2025, con la messa in onda dello show prevista alle 21.30 circa su Rai 1 e in streaming su Rai Play.