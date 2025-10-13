Marcella Bella ha contestato le critiche ricevute della giuria su di lei e ha sferrato una frecciatina a Barbara d'Urso, parlando della gara di Ballando con le stelle. É accaduto in un intervento che la cantante ha registrato nel backstage del dancing show: secondo Bella, d'Urso sarebbe rigida nel ballo eppure 'favorita' dai consensi dei giudici a Ballando con le stelle.

Marcella Bella si sfoga contro i giudici di Ballando con le stelle

"Io mi auguro solo una cosa, di non essere sempre io quella… che i giurati si spostino verso la signora d’Urso, che lei è sempre ferma", ha esordito la cantante nell'intervento.

Lo sfogo é stato mostrato in un videofilmato trasmesso nella nuova puntata di Bar Centrale, format condotto da Elisa Isoardi. Marcella Bella ha, così, sferrato una frecciatina a distanza contro Barbara d'Urso, contestando al tempo stesso le critiche ricevute ad oggi dai giudici al dancing show di RaiUno.

E il riferimento della contestazione -con la menzione di d'Urso - é stato in particolare a Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotti. Quest'ultimi sarebbero rei di aver criticato aspramente le performance della cantante e favorito la sua rivale, d'Urso, in particolare alla nuova puntata dello show.

Nella terza diretta del dancing show, D'Urso ha conquistato l'intera giuria, complice il freestyle di una lambada eseguita in coppia con Pasquale La Rocca.

La coppia ha totalizzato una media alta con il punteggio di 45 su un totale massimo di 50 punti, mandando in visibilio i fan tra i consensi sui social.

La frecciatina su Barbara d'Urso

L'attacco sarcastico di Bella ai danni di Barbara d'Urso continua ancora, tra le altre dichiarazioni pungenti: "E smuovetela un po’ un attimo! Cavolo, è napoletana questa qui. Ditegli qualcosa che la fa smuovere".

La cantante ha quindi lasciato intendere di non riuscire a capacitarsi delle critiche dei giudici che ha ricevuto dalla prima diretta di Ballando con le stelle 2025. A suo avviso, d'Urso non starebbe dando il meglio sul palco dello show, nel movimento in primis e più in generale nella presenza scenica.

Tanto che le verrebbe da chiedersi se Barbara sia ancora "viva", tralasciando il suo ritorno in TV dopo la mancata promozione alla conduzione di Pomeriggio 5 da parte di Mediaset e l'assenza dalle scene da due anni. "Lei è traumatizzata da tutto quello che le è successo. Però sempre così“, ha infierito Bella su D'Urso.

Si avvicina la quarta puntata di Ballando con le stelle live su Rai 1

.

La risposta dell'ex conduttrice di Mediaset potrebbe arrivare in diretta nella quarta puntata di Ballando con le stelle 2025, oppure nelle prossime ore nell'attesa della messa in onda. L'appuntamento della nuova puntata del dancing show é prevista per il prossimo sabato sera 18 ottobre 2025 alle ore 21.30 circa. La messa in onda é trasmessa sulle reti TV e streaming Rai, in chiaro su RaiUno e online sul portale Raiplay.it.