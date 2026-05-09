Michael Jackson é tornato a regnare nelle principali classifiche di vendite musicali grazie al successo del nuovo biopic in sua memoria, che potrebbe superare ogni record di incassi per la stessa categoria di film.

Michael supera le aspettative di vendite nel mondo

L'effetto ‘Michael’ comincia a segnare i suoi primi successi: gli album di Jackson rientrano in classifica superando le aspettative dei fan dell'artista, occupando la Top ten, complice l'influenza del film biopic. Michael, che é uscito lo scorso aprile in tutte le sale nel mondo, potrebbe superare i novecento milioni di dollari di incassi che é di fatto il record storico di vendite raggiunto da ‘Bohemian Rhapsody’, l'equivalente registrato dei Queen.

Il merito oltre ad essere della musica del compianto re del pop é anche del nipote del compianto artista, che ha interpretato il ruolo dello zio rendendogli onore in modo unico.

Per il ruolo di protagonista interpretato in Michael, Jaafar Jeremiah Jackson sta ottenendo ottime recensioni di consensi da parte di critica e pubblico, tanto che c'è persino una grande compagine di utenti nel web che lo definirebbe il vero erede di Michael Jackson.

Grazie al successo del nuovo biopic, secondo i dati diffusi da Billboard, nella sola settimana dal 24 al 30 aprile i dischi solisti di Jackson hanno ottenuto 137,5 milioni di stream on-demand e questo solo negli Stati Uniti.

Michael Jackson torna in classifica musicale

E non é tutto. Il best seller del 1982 del re del pop Thriller è salito al numero 7 della classifica ufficiale americana, la raccolta di hit Number Ones è al 13, la colonna sonora di Michael al 37.

La pellicola ripercorre la vita di Michael Jackson dagli esordi con i Jackson 5 fino all'apice del successo solista. È stato distribuito nelle sale italiane il 22 aprile 2026 e negli Stati Uniti il 24 aprile 2026. Dettagli Tecnici: Il film ha una durata di circa 2 ore e 9 minuti e include performance canore originali di Jaafar.

Chi é Jaafar Jackson, protagonista nel biopic Michael

Jaafar Jackson (nato il 25 luglio 1996) è un cantante e attore statunitense. È il secondo figlio di Jermaine Jackson (membro dei Jackson 5) e Alejandra Genevieve Oaziaza. Ha iniziato a cantare e ballare a 12 anni. Nel 2019 ha debuttato con il singolo "Got Me Singing".