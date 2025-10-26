Il feeling nato al Grande Fratello tra Benedetta Stocchi e Domenico D'Alterio continua a essere al centro delle polemiche. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni, Valentina, compagna di Domenico, ha rinnovato le critiche nei confronti del suo fidanzato, ma anche di Benedetta: "Per me lei vale meno di zero". Valentina ha avuto qualcosa da ridire anche al suo compagno in quanto non ha gradito il suo atteggiamento ambiguo.

Lo sfogo di Valentina

Pugnaloni ha contattato Valentina per sapere cosa ne pensa dell'intesa tra il suo compagno Domenico e Benedetta.

"In questo momento non penso a nulla. Ho solo la testa invasa da pensieri", ha esordito Valentina, spiegando che non si aspettava tutto questo clamore mediatico all'esterno del reality show. La donna ha riferito che nel corso del primo confronto con il compagno aveva cercato di metterlo in guardia su come vengono vissute le situazioni all'esterno del programma, ma Domenico anziché recepire il messaggio è sembrato far peggio: "Lui è ambiguo nelle risposte ma, soprattutto, nei gesti". Per quanto riguarda l'atteggiamento della concorrente, Valentina ha tagliato corto: "Non conosco nessuna Benedetta… mi astengo dal parlare di una persona che, per me, vale meno di zero".

Nella terza puntata del GF, Valentina aveva già inviato una lettera a Domenico per chiedergli di mettere un freno alla vicinanza con Benedetta.

La donna aveva spiegato che fuori dal reality la gente mormora e non è bello ascoltare i giudizi negativi delle persone. Valentina aveva precisato di essere passata sopra a tante cose, ma ora non è più disposta soprattutto se determinate cose avvengono in diretta nazionale.

GF, spoiler quinta puntata

Su X, Simona Ventura ha annunciato uno spoiler riguardante la quinta puntata del GF.

"Venerdì sono stata vicino a Scampia e ho incontrato Valentina, la compagna di Domenico. Lei è molto arrabbiata e mi ha raccontato cose che non sapevo. Lunedì entrerà nella casa e potrà finalmente confrontarsi con Domenico e Benedetta una volta per tutte".

Nella puntata di lunedì 27 ottobre, Valentina varcherà la porta rossa per un faccia a faccia col suo compagno e con la gieffina.

Il commento di alcuni utenti del web

Su X, gli utenti del web hanno commentato il possibile confronto tra Valentina, Domenico e Benedetta.

Un telespettatore ha scritto: "Non togliete Benedetta dal GF, è l'unica che crea dinamiche". Un altro ha affermato: "In tutto questo il colpevole è Domenico e non Benedetta, visto che lui non mette dei paletti". Un ulteriore utente ha suggerito a Simona Ventura di far entrare come concorrente anche Valentina.