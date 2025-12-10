In attesa del Festival di Sanremo 2026 che partirà il 24 febbraio, Aka7even e LDA hanno realizzato un video dove cantano Ancora che è stato pubblicato sui social. Il nuovo post, che il duo di ex allievi di Amici ha condiviso con i fan, ha mandato in visibilio il popolo di internauti del web.

LDA e Aka7even cantano 'Ancora'

È ufficialmente partito il countdown per l'inizio della gara di Sanremo 2026 anche per LDA e Aka7even, tra i 30 Big annunciati da Carlo Conti. E in attesa di vederli come concorrente unico al Festival della canzone italiana, il duo di ex allievi di Amici di Maria De Filippi ha condiviso su Instagram un video dove si esibiscono in una performance improvvisata sulle note di Ancora di Edoardo De Crescenzo: "Io e Luchino ci prepariamo per il Festival di Sanremo", si legge nella descrizione del video che il figlio di Gigi D'Alessio ha postato sul suo profilo social, facendosi immortalare insieme all'amico e collega, Aka7even.

Tra le reazioni a caldo, in particolare, la mamma di Luca D'Alessio in arte LDA, Carmela Barbato, ha espresso il suo consenso con una serie di emoticon a forma di fuoco e di cuori rossi.

Così facendo, i due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi sono tornati ad attivarsi su Instagram, mostrando ai fan un momento di intimità della loro convivenza. Di recente, infatti, i due cantanti di Napoli hanno scelto di farsi vedere insieme, anche prima che fosse comunicata la loro partecipazione al Festival.

Il video, nel giro di pochi minuti, ha letteralmente mandato in visibilio i fan del duo tra gli utenti nel web. Non a caso, tra i vari commenti, si leggono in maggioranza messaggi di consensi. "Faccio il tifo per voi", hanno scritto dei fan sotto il video dei futuri Big.

Poi tra gli altri commenti in relazione al duetto, si legge ancora: "Così impazzisco"; "Voi sarete i miei pilastri quest'anno". Infine, altri fan di LDA e Aka7even hanno scritto: "L'Ariston vi aspetta"; "Bravissimi, siete fantastici".

Parte il countdown per il via al Festival di Sanremo 2026, con LDA e Aka7even tra i Big

Manca poco, ormai, al Festival di Sanremo 2026, che inizierà il 24 febbraio, e Carlo Conti ha annunciato i Big concorrenti in un'edizione speciale del TG1.

Accanto al duo di cantanti scoperti ad Amici di Maria De Filippi, prenderanno parte alla gara dei Big di Sanremo 2026 anche i cantanti Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Ditonellapiaga, Fedez in coppia con Marco Masini, Leo Gassmann.

Tra gli altri Big annunciati da Carlo Conti, ci saranno anche gli artisti Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di Pezza, Ermal Meta, Nayt. E poi ancora Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-Ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta & Colombre, Francesco Renga, Mara Sattei, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock e Patty Pravo.