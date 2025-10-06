L'intervista che Helena Prestes e Javier Martinez hanno rilasciato a Verissimo, il 5 ottobre scorso, ha offerto diversi spunti di discussione. I concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello sono rimasti sorpresi quando Silvia Toffanin ha chiesto chiarimenti sui gossip che avevano impazzato durante l’estate, quelli su un presunto riavvicinamento tra la modella e l'ex Carlo Motta. Javier ha cercato di glissare sull'argomento, ma alla fine ha ammesso che l'incontro c'è stato e che lui ha deciso di perdonare la fidanzata nonostante non gliene avesse parlato immediatamente.

Le domande scomode a Verissimo

Sono tanti gli argomenti che Helena e Javier hanno affrontato a Verissimo domenica scorsa, dal desiderio di mettere su famiglia alla crisi che hanno vissuto quest'estate.

A sorpresa, Silvia Toffanin ha chiesto alla coppia quanto ci fosse di vero dietro alle voci secondo le quali la modella avrebbe rivisto l'ex fidanzato Carlo dopo la fine dell'esperienza al Grande Fratello.

Helena ha ammesso tutto, spiegando di aver scelto di rivedere Carlo solo su richiesta di quest'ultimo e per un ultimo chiarimento dopo la rottura.

Secondo quello che è stato raccontato su Canale 5, Javier sarebbe rimasto all'oscuro di tutto per diverso tempo e Helena si è giustificata dicendo che avrebbe taciuto di quest'incontro solo per non scatenare la gelosia del compagno.

Le dichiarazioni di Javier su Canale 5

Quando la conduttrice di Verissimo l'ha interpellato sulla reazione che ha avuto quando è venuto a conoscenza dell'incontro tra Helena e Carlo, Javier ha provato a spostare l'attenzione su altro ma alla fine ha risposto: "Me ne sono fatto una ragione, so perdonare. Mi faccio i complimenti per come ho superato quel periodo".

"Col senno di poi, certe cose non le avrei mai accettate. Stando in quella situazione, ho capito che l'amore vince su tutto", ha concluso il concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello.

le corna stanno bene su TUTTI pic.twitter.com/wBcnfIaG8r — V (@harsiness) October 5, 2025

Helena non ha aggiunto altro, se non un ringraziamento al fidanzato per la fiducia che ha riposto in lei in un momento delicato in cui il loro rapporto rischiava di naufragare a causa di terze persone.

Il parere degli utenti di X

Sui social c'è chi si è complimentato con Javier per la maturità che avrebbe dimostrato in questa situazione, ma anche chi l'ha criticato sostenendo che avrebbe perdonato un "tradimento" solo per convenienza.

"Le corna stanno bene su tutto", "Lui continua a passare per la vittima della situazione, assurdo", "Se non l'avesse perdonata, dove sarebbe oggi?", "Per i soldi si perdona tutto", "Pessimo, continua a far sentire in colpa lei anche davanti a milioni di persone", "Al Grande Fratello ha messo in croce Shaila per cinque baci, e ora?", "L'ha perdonata perché senza di lei sarebbe già finito nel dimenticatoio", "Qui c'è tutto tranne che amore", "Senza di lei non lavorerebbe", si legge su X dopo la messa in onda dell'intervista della coppia a Verissimo.