Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, la tensione esploderà tra Cihan e Hikmet. Dopo la scarcerazione di quest'ultima - era detenuta con l'accusa di aver tentato di uccidere Melek e Sevilay - la donna tornerà a casa ma verrà accolta con freddezza: Cihan la caccerà con parole molto dure, gridandole: “Ti butto fuori, vattene”.

Hikmet esce dal carcere e torna a casa

Dopo essere finita in prigione con l'accusa di aver tentato di uccidere Melek e Sevilay, Hikmet riuscirà a uscire e a tornare a casa. L'uscita dal carcere non sarà delle migliori, visto che non ci sarà nessun parente ad attenderla, ma solamente un freddo taxi.

L'arrivo nella casa dei Sansalan non sarà affatto sereno, perché Hikmet non sa che Cihan sposerà Melek e che la ragazza vive già con loro.

Lo scontro tra Hikmet e Melek: 'Che ci fai qui?'

“Che ci fai qui?”, dirà Hikmet a Melek, con voce carica di incredulità e rabbia, quando entrerà in salotto e la troverà seduta sul divano leggendo un libro,“Tuo fratello gemello ha cercato di ucciderci, e tu hai ancora il coraggio di startene qui a leggere un libro?”.

Cihan sentirà le urla e proverà a intervenire, ma Hikmet lo interromperà bruscamente: “Pensa ai fatti tuoi, non immischiarti”. Tuttavia, Cihan la zittirà con tono autoritario: “Stai zitta tu, qui sto parlando io”.

Cihan reagisce e la caccia: 'Ti butto fuori, vattene'

Il confronto si farà sempre più acceso. Cihan, con voce dura, le rinfaccerà l'essersi presentata in quella casa, e senza remore la caccerà: “Sì, ti butto fuori, vattene. Avanti, la metà della villa è tua, no? – dirà Cihan facendo riferimento a Villa Sansalan, che si trova nelle mani di Tahsin – Così dicevi. Allora vai, vivitela come vuoi". Hikmet sarà su tutte le furie: "Un giorno ti pentirai amaramente di tutto questo”.

Hikmet, ferita e indignata, reagirà con orgoglio: “Quindi io me ne devo andare, e la sorella di chi ha cercato di uccidermi resterà qui?”. Ma Cihan non farà alcun passo indietro: “Proprio così. Sei tu che te ne vai. Ti sto cacciando da questa casa”.

Melek si prepara al matrimonio, mentre Hikmet lascia la casa

La tensione raggiungerà il culmine quando Cihan le rinfaccerà i vecchi crimini: “Non ricordi cosa hai fatto? Non hai forse cercato di uccidere Melek e Sevilay? Sei pericolosa, velenosa come Nuh”. Hikmet proverà a difendersi, balbettando: “Cihan, non è la stessa cosa”, ma verrà subito interrotta da un secco: “Basta. Non ti permetterò più di vivere sotto questo tetto”.

Bunyamin e Canan si preoccuperanno per Melek. “Tranquilli, io sto bene,” dirà con voce tremolante e Canan le ricorderà che la sta attendendo un grande evento: "Andiamo a prepararci, tra poco ci sarà il tuo matrimonio”.

Intanto, Hikmet sarà costretta a lasciare la villa. "Che Dio vi maledica", urlerà prima di lasciare la casa, certa che per lei la situazione si complicherà più del previsto.