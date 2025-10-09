"Ho dentro quella rabbia perché non posso avere, in questo momento, quell’attitudine da 'lalalà', perché ho un passato di difficoltà", queste sono solo alcune delle dichiarazioni che Barbara D’Urso ha rilasciato sulla partecipazione a Ballando con le stelle. L’occasione è un’intervista che l’ex conduttrice di Mediaset ha concesso a Ballando Segreto.

Barbara D’Urso a Ballando Segreto, spin-off di Ballando con le stelle

Incalzata in un intervento registrato su Ballando con le stelle e trasmesso all’interno di Ballando Segreto, Barbara D’Urso ha raccontato di sentirsi fiera e felice di collaborare in coppia con Pasquale La Rocca.

Il maestro di ballo riesce a farle esprimere pienamente il suo stato d’animo attraverso le coreografie ideate per il dancing show di Milly Carlucci.

"Pasquale La Rocca non è morbido in prova, ma quando mi ha proposto di fare quei balli ho detto di sì", ha dichiarato D’Urso. Il riferimento è in particolare alle prime due esibizioni – la rumba e il tango – che la coppia ha presentato nelle prime puntate di Ballando con le stelle 2025.

La rabbia repressa dell’ex volto di Mediaset: le dichiarazioni della concorrente di Ballando con le stelle

Nell’intervento che ha condiviso anche tra le sue storie su Instagram, Barbara D’Urso ha aggiunto di sentire dentro una rabbia repressa per quanto affrontato nell’ultimo biennio.

Un periodo segnato dalla sua assenza dalla TV e dai palinsesti televisivi. Come lei stessa ha spiegato, senza filtri, tra le altre dichiarazioni rilasciate a Ballando Segreto: “Ho dentro quella rabbia perché non posso avere, in questo momento, quell’attitudine da 'lalalà', ho un passato di difficoltà”- D’Urso ha così fatto sapere di essere rimasta particolarmente segnata da diversi episodi che le sono accaduti negli ultimi anni.

In occasione dell’intervento allo spin-off di Ballando con le stelle, ha inoltre rivelato di aver conosciuto la famiglia di Pasquale La Rocca, in particolare i genitori del maestro con cui fa coppia fissa nello show.

Li ha affettuosamente definiti come “suoceri” e ha raccontato di aver stretto con loro un legame di amicizia e stima reciproca

Arriva la terza prova a Ballando con le stelle per Barbara D’Urso

"Ho incontrato i genitori di Pasquale, ovvero mio suocero e mia suocera: siamo una famiglia napoletana", ha concluso l’ex conduttrice Mediaset, ironizzando sulla napoletanità che li accomuna tutti.

Nel frattempo, si sta preparando per la sua terza esibizione in coppia con Pasquale La Rocca, che andrà in onda durante la terza puntata di Ballando con le stelle, a partire dalle 21:30. L’appuntamento è per sabato in prima serata, in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.