É esplosa una nuova lite al Grande Fratello vip tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini, sfociata in una crisi nervosa per la prima concorrente, tanto che la produzione ha interrotto l'inquadratura sull'accaduto.

Antonella Elia é una furia contro Alessandra Mussolini

Nel corso della diretta di Grande Fratello vip, Alessandra Mussolini é tornata a scagliarsi contro Antonella Elia, mandando su tutte le furie quest'ultima fino a farle avere una crisi di nervi.

Mussolini ha tacciato Elia di assumere una condotta contro le donne dal momento che difende Marco Berry dalle accuse di Francesca Manzini, di continue aggressioni verbali e psicologiche tra le dinamiche di gioco.

Il momento di alta tensione si é registrato mentre Antonella Elia stava lavando le stoviglie con la collaborazione di Alessandra Mussolini, e quest'ultima si é nuovamente scagliata contro Elia, ritenendola complice della violenza psicologica che Berry muoverebbe contro Manzini. La stessa Mussolini si é anche promessa di essere il "tormento" di Berry ed Elia, dicendosi pronta a supportare Francesca nel gioco.

Esplode lo scontro al GF

Ma Elia non é rimasta inerme rispetto alle accuse, tanto da ribattere in un modo piuttosto animato contro Mussolini: "Tu butti benzina sul fuoco, vergognati.". E ha infierito urlando in preda ad una crisi di nervi nella Casa: “Non mi rompere i co… non ti sopporto più.

Sei una str… non ti sopporto più. Brutta str…”. In preda ad un attacco di ira Antonella Elia ha anche lanciato i guanti da cucina contro Mussolini, per poi decidere di allontanarsi dalla cucina dove si é registrato l'ennesima rissa sfiorata nel gioco della Casa di Cinecittà. La produzione ha provveduto prontamente a distogliere le telecamere e l'inquadratura dalle immagini della lite infuocata, come a volersi dissociare dall'avvenimento.