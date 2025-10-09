Nella ventiquattresima puntata della soap turca La notte nel cuore, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 12 ottobre 2025, a seguito del tentato suicidio della sorella Esma, Mesut si vendicherà di Esat aggredendolo. Quest’ultimo e la sua amante Esma, finiranno in ospedale.

Sevilay e Nuh fanno pace, Esma rimane delusa da Esat

Nuh riuscirà a fare pace con la fidanzata Sevilay, la quale stanca della sua continua gelosia gli farà presente che questa è l’ultima volta che lo perdona.

Intanto, dopo aver avuto dei forti dolori addominali, Melek verrà accompagnata da Cihan dalla ginecologa, ma per fortuna faranno un sospiro di sollievo quando apprenderanno che il loro bambino sta bene.

Nel contempo, i Sansalan faranno fatica ad accettare Bunyamin e Canan nella loro famiglia.

Successivamente, Türkan mostrerà a Esma il ciondolo a forma di cuore che lei aveva regalato a Esat, e le dirà di averlo trovato nel cestino. Parecchio delusa dal comportamento di Esat, in preda alla disperazione, Esma tenterà di farla finita ingerendo dei farmaci. Dopo essere stata soccorsa in tempo, la ragazza verrà ricoverata d’urgenza in ospedale e verserà in condizioni critiche.

Cihan affronta Tahsin, Hikmet furiosa

Ben presto, Mesut, il fratello di Esma, aggredirà Esat, colpendolo alla testa in un bar. Bunyamin e Canan cadranno nello sconforto, appena verrà diagnosticata una grave emorragia cerebrale ad Esat.

Intanto, Mesut farà perdere le sue tracce, ma a trovarlo ci penserà Nuh, proprio quando il ragazzo sarà in procinto di salire su un autobus diretto a Istanbul. Intanto, Esma si risveglierà e confesserà a Cihan di aspettare un figlio da Esat. Inoltre, tramite un flashback, emergerà che quest’ultimo aveva ordinato alla giovane di interrompere la sua gravidanza.

Nel contempo, Cihan affronterà Tahsin, appena scoprirà che ha rinominato l’hotel in “Yenisehirli Hotel” e del pignoramento della villa di famiglia.

Successivamente, in ospedale scoppierà un acceso litigio tra Hikmet, Nihayet e Sumru che verrà interrotto da Cihan. Parecchio ferita, Hikmet tornerà alla villa e sfogherà la sua rabbia distruggendo la sua stanza.

Esma era stata messa in guardia dalla signora Nihayet

All’insaputa dei suoi familiari, Esat ha intrapreso una relazione con la domestica Esma. Quest’ultima si è illusa che Esat si sia veramente innamorato di lei. Ben presto, la signora Nihayet ha messo in guardia Esma, raccontandole la storia di una ragazza che è stata lasciata dalla persona per cui provava dei forti sentimenti. Tuttavia, Esma non si è fatta scoraggiare, visto che ha continuato a viversi la sua storia d’amore con Esat.