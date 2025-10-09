Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Suat si vendicherà di Sarp dopo la scoperta che sua figlia Piril ha tentato di togliersi la vita con dei tranquillanti. L'uomo rivelerà il nascondiglio del cognato a Nezir, deciso ad eliminarlo per aver posto fine alla vita di Mert.

Suat scopre che sua figlia Piril ha provato a togliersi la vita

Bahar cercherà di fuggire dal rifugio con l'aiuto di Arif ma verrà bloccata da Sarp e dai suoi uomini. La protagonista avrà un dialogo chiarificatore con il marito, scoprendo perché non si è fatto sentire per oltre quattro anni.

Piril origlierà tale conversazione, apprendendo che Sarp è ancora innamorato della moglie ed è disposto a rinunciare a lei ed ai loro gemelli. La donna furiosa prenderà un grosso quantitativo di tranquillanti con l'intenzione di togliersi la vita. Il tentativo non andrà in porto perché la donna verrà salvata in extremis da Bahar.

Nel frattempo, Suat apprenderà che sua figlia ha tentato di togliersi la vita e per questo si recherà al rifugio per prendere lei ed i nipoti. Bahar, a questo punto, supplicherà Piril di convincere suo padre a portarla via insieme a Nisan e Doruk. La richiesta non potrà essere esaudita anche se Piril raccomanderà a Suat di lasciare alcuni suoi scagnozzi per proteggere la rivale da Nezir.

Suat rivela a Nazir dove trovare suo cognato Sarp

Dagli spoiler de La forza di una donna si apprende che Azmi riuscirà ad introdurre una cimice nella nuova camera da letto di Piril dopo aver corrotto una donna delle pulizie. Il gesto del tirapiedi di Nezir sarà scoperto da Suat, che vorrà farla pagare cara a Sarp per come si è comportato con la figlia. L'uomo dirà al padre di Mart dove si trova il nascondiglio di suo cognato, che nel frattempo sarà sempre più isolato poiché non avrà più il sostegno di Bahar.

Bahar ha deciso di chiudere i ponti con i suoi cari e gli amici

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio ottobre su Canale 5, Bahar Cesmeli ha scoperto che Sarp è ancora vivo ma è rimasta delusa perché nessuno gliel'ha detto.

La donna ha quindi chiuso ogni rapporto con amici e famigliari. Intanto gli uomini di Nezir hanno sorvegliato l'abitazione della protagonista per catturare Sarp.

Arif, invece, è riuscito a recuperare l'anello di sua madre che era stato venduto mentre Ceyda ha iniziato a lavorare come babysitter del figlio della dottoressa Jale. I due hanno poi nutrito dei sospetti sugli uomini che hanno preso alloggio sopra il mercato vicino all'abitazione di Bahar.

Infine Hatice, Enver e Yeliz sono apparsi preoccupati per il fatto che la protagonista non li sta degnando di una parola.