Martina De Ioannon è uno dei personaggi più chiacchierati di questo periodo, tant'è che spesso trapelano nuove indiscrezioni sulla sua vita sentimentale. Stando a quello che si legge su Lollo Magazine il 19 ottobre, l'ex tronista di Uomini e donne avrebbe telefonato a Ciro Solimeno prima che si diffondessero le segnalazioni sul suo incontro con Gianmarco Steri a Roma. La giovane, inoltre, non avrebbe nessuna intenzione di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello insieme a Steri, come si vocifera da giorni sul web.

L'avvistamento e il commento di Ciro

Negli ultimi giorni in rete si è parlato molto di Martina e dei cambiamenti che ci sono stati nella sua vita sentimentale, dalla rottura inaspettata con Ciro ad un presunto riavvicinamento con Gianmarco.

Lo scorso 18 ottobre, per esempio, sul web si è sparsa la voce secondo la quale De Ioannon e Steri avrebbero trascorso un po' di tempo insieme nel negozio di lui, e qualcuno li avrebbe anche visti scambiarsi un bacio.

Fino ad ora, Solimeno è stato l'unico che ha commentato questo gossip, e l'ha fatto con alcune storie Instagram in cui ha parlato di una mancanza di rispetto nei suoi confronti e di indiscrezioni che avrebbe appreso dai social, non dalla viva voce dell'ex fidanzata.

Per tutta risposta, l'ex tronista di Uomini e donne ha cancellato dal suo profilo tutte le foto in cui compariva Ciro, come se avesse voluto prendere le distanze da lui anche nel mondo virtuale.

Novità e retroscena sul privato di Martina

Il 19 ottobre, sono trapelate nuove indiscrezioni su quello che sarebbe accaduto tra Ciro e Martina nelle ore precedenti, in particolare prima che si venisse a sapere dell'incontro tra la ragazza e Gianmarco a Roma.

Stando a quello che si legge su Lollo Magazine, sabato scorso la protagonista dell'ultima edizione di Uomini e donne avrebbe telefonato all'ex fidanzato per informarlo del fatto che avrebbe rivisto Steri e che a breve se ne sarebbe parlato ovunque.

Secondo questo rumor tutto da verificare, dunque, Solimeno non avrebbe scoperto tutto dai social come ha raccontato, ma sarebbe stata Martina a raccontargli tutto in una chiamata che ci sarebbe stata in mattinata.

Nessun futuro al Grande Fratello

Un'altra novità che è emersa in queste ore, riguarderebbe il futuro televisivo dei tre ex protagonisti di Uomini e donne.

Si vocifera, infatti, che Martina non avrebbe nessuna intenzione di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, né da sola né in coppia con Gianmarco.

La giovane si sarebbe confidata con le amiche sia su questo che sul fatto che non vorrebbe una "guerra" con Ciro dopo la rottura, tant'è che non ha risposto alle frecciatine che lui le ha lanciato su Instagram ultimamente.