Nuh sarà in sala operatoria per un delicato intervento quando la situazione precipiterà di colpo nelle prossime puntate de La notte nel cuore. "Il suo cuore si è fermato", dirà il medico tentando di rianimarlo.

Le anticipazioni rivelano che Nuh scoprirà di avere un tumore in un punto molto difficile da operare, ma deciderà di rischiare pur di risolvere il suo problema. La faida familiare sembrerà un ricordo lontano e tutti i protagonisti saranno uniti nella speranza che tutto vada bene per Nuh.

La rabbia di Nuh e il tumore al cervello

Le anticipazioni de La notte nel cuore raccontano che ci sarà molta preoccupazione per Nuh nelle prossime puntate.

Tutto avrà inizio con una serie di scatti di rabbia del ragazzo, che sarà mandato in analisi per risolvere il suo problema. La psicologa, tuttavia, per escludere altre cause dell'atteggiamento del ragazzo, chiederà a Nuh di sottoporsi a una visita neurologica. Lui ignorerà il consiglio della dottoressa, ma quando inizierà ad avere dei malori sarà costretto a rivolgersi a un medico. Nuh riuscirà a tenere tutti all'oscuro di tutto e prenoterà una tac senza dire nulla alla sua famiglia. La sua storia con Sevilay, ormai naufragata a causa della sua rabbia, gli permetterà di affrontare da solo i suoi problemi di salute. Presto, però, tutto cambierà perché Nuh si sottoporrà a un esame che evidenzierà un tumore al cervello.

Il ragazzo si metterà a cercare Sevilay per far pace con lei e riuscirà a convincerla a tornare con lui. Lei, tuttavia, saprà della malattia del suo amato solo dalla telefonata di un medico che si dirà molto preoccupato per la situazione. Sevilay dovrà promettere a Nuh che parlerà alla famiglia di tutto questo solo dopo la biopsia che darà un quadro più preciso della situazione. Tutto, però, precipiterà quando Nuh avrà un malore proprio in presenza della famiglia e finirà in ospedale. Qui, Sumru, Tahsin e gli altri verranno a sapere che Nuh ha un tumore al cervello ed è anche molto grave. Il medico sarà molto chiaro: l'operazione è rischiosa e a Nuh restano solo il 40% di possibilità di farcela.

Sevilay e la sua famiglia in ansia per Nuh

Nelle prossime puntate de La notte nel cuore, Nuh dovrà decidere se sottoporsi all'intervento, ma avrà le idee molto chiare. Il ragazzo, infatti, vorrà risolvere il suo problema una volta per tutte e quindi rischierà. Mentre Nuh sarà ricoverato in ospedale riceverà la visita della sua famiglia e le incomprensioni sembreranno un ricordo lontano. Esat, ormai cambiato, donerà il suo sangue a Nuh e gli prometterà tutto il suo sostegno. Il momento dell'operazione sarà difficilissimo per i Sansalan che saranno uniti nella speranza che vada tutto bene. In sala operatoria, però, ci sarà un momento che terrà tutti con il fiato sospeso. "Il suo cuore si è fermato", dirà uno dei chirurghi dando inizio alle manovre di rianimazione.

Nel frattempo, la famiglia si troverà al bar dell'ospedale e Melek sentirà che qualcosa di grave sta succedendo, tanto che allarmerà gli altri e correrà verso la sala d'attesa.

I primi segnali del grave problema di Nuh

Nelle puntate in onda in Italia, Nuh ha già mostrato i segnali del suo problema, ma nessuno ha pensato al peggio. Il ragazzo, infatti, ha un atteggiamento più nervoso del solito ma si pensa che sia a causa del suo brutto carattere. Le sue reazioni nei confronti di Sevilay sono esagerate e improvvise, tanto che dopo una notte romantica Nuh ha accusato la ragazza di essere stata a letto con Cihan. A Sevilay non piace affatto il comportamento di Nuh e ha già messo fine una volta alla loro relazione. Il fratello di Melek, però, la ama troppo per rinunciare a lei e le ha promesso che cambierà pur di tornare a vivere il loro amore.