Cambio di programmazione sulle reti Mediaset a dicembre, con alcune novità che riguarderanno l'appuntamento con Uomini e donne, il talk show dei sentimenti firmato Maria De Filippi.

Anche quest’anno il programma pomeridiano andrà in pausa in occasione delle festività natalizie, lasciando spazio alle soap.

Novità anche in prime time, dove andrà in onda il finale di stagione della soap Tradimento.

Uomini e donne si ferma per la sosta di Natale: cambio programmazione Mediaset dicembre

Il mese di dicembre comporterà una serie di modifiche per la programmazione di Canale 5, che anche quest'anno sta ottenendo ottimi risultati Auditel nella fascia del daytime.

L'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi andrà in pausa in occasione del periodo natalizio: la trasmissione si fermerà dal 23 dicembre e tornerà in onda regolarmente dal 7 gennaio 2026, con le nuove puntate del trono classico e over.

Stessa situazione anche per il pomeridiano di Amici 25: il talent show si fermerà sia di domenica pomeriggio che nel daytime feriale per circa due settimane, riprendendo la consueta programmazione dal mese di gennaio.

Tradimento chiude, La ruota della fortuna prosegue

Il cambio di programmazione Mediaset riguarderà anche la fascia del prime time, dove si arriverà al finale della soap turca Tradimento.

Dopo il buon successo Auditel, la serie turca giungerà al termine con gli episodi finali della seconda e ultima stagione in prima visione.

Situazione diversa invece per Gerry Scotti, che non si fermerà con La ruota della fortuna. Il game show, campione d'ascolti dell'access prime time Mediaset, proseguirà regolarmente per tutto il mese di dicembre con nuovi appuntamenti e non si esclude uno sbarco anche in prime time con degli speciali natalizi.

Volano gli ascolti de La ruota della fortuna su Canale 5

In questi mesi, La ruota della fortuna ha saputo intercettare il gradimento del pubblico da casa, rivelandosi fin dal primo momento un successo per Canale 5 e consolidando la propria leadership nella fascia.

La media Auditel registrata in queste settimane risulta essere di oltre 5,2 milioni di spettatori al giorno, pari a uno share che supera il 25% con punte del 27%.

Numeri che hanno permesso a Gerry Scotti di battere la concorrenza Rai capitanata da Stefano De Martino con Affari Tuoi, fermo a una media di 4,7 milioni di spettatori nell'access prime time.