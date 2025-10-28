Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la partenza improvvisa di alcuni protagonisti. Nell’episodio che verrà trasmesso venerdì 7 novembre alle 16 su Rai 1, Agata e Mimmo andranno a Firenze per aiutare gli alluvionati. Concetta e Ciro guarderanno commossi la loro figlia in partenza, orgogliosi del suo gesto verso il prossimo. Intanto, Barbara verrà assunta, mentre Marcello lascerà il suo impiego al negozio. Tancredi, invece, aiuterà lo staff di Roberto ad arginare gli attacchi provenienti da Adelaide.

Agata e Mimmo prestano soccorso agli alluvionati

Dopo le iniziative organizzate a Il Paradiso delle signore per aiutare gli alluvionati di Firenze, Agata vorrà fare anche qualcosa di più concreto per mettersi a disposizione delle persone che hanno perso tutto. È bene ricordare, infatti, che il 4 novembre del 1966 il capoluogo toscano è stato inondato dall'acqua a causa dello straripamento del fiume Arno, provocato dalle violente piogge che si sono abbattute sulla città. Agata quindi lascerà Milano per recarsi in Toscana ad aiutare gli alluvionati, ma non partirà da sola. Al suo fianco ci saranno anche Mimmo e Johnny. Prima di lasciare il capoluogo lombardo, Agata sarà fonte di orgoglio per i suoi genitori, che saranno fieri del suo gesto con non poca commozione.

Ciro e Concetta, infatti, guarderanno fieri la loro figlia partire per servire il prossimo.

Tancredi aiuta la redazione de Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Adelaide non sotterrerà l'ascia di guerra e vorrà farla pagare al suo ex fidanzato. A farne le spese sarà Il Paradiso, che dovrà difendersi dai continui attacchi della contessa. Mentre la redazione cercherà di capire come replicare ad Adelaide, Tancredi si schiererà contro sua zia, offrendo un prezioso aiuto a Roberto e al suo staff. Intanto, ci sarà aria di grandi cambiamenti al negozio di moda: Barbara entrerà in qualità di Venere come sostituta di Elvira, mentre Marcello non sarà più il co-direttore, avendo rassegnato le dimissioni.

Barbieri comunicherà quindi alle commesse di aver concluso il suo lavoro. Ci sarà poi spazio per le drammatiche vicende di Enrico, che non riuscirà a operare un paziente a causa del suo problema alla mano. Affranto per la situazione e per le continue menzogne, rivelerà a Marta la verità sul suo problema di salute, causato dalla sparatoria avvenuta a maggio.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Di Meo ha aggiornato Enrico sulla terapia sperimentale

Nelle precedenti puntate della soap andate in onda su Rai 1, il professor Di Meo ha informato Enrico che non sarà più necessario operarsi, poiché esiste una terapia sperimentale basata sulle elettrostimolazioni che potrebbe risolvere definitivamente il suo problema alla mano.

Alberto ha quindi comunicato al dottor Proietti che il macchinario per sottoporsi al trattamento sarebbe arrivato a breve nella sua clinica. Intanto, Adelaide è stata circondata dall'affetto dei suoi cari dopo essere stata lasciata da Marcello poco prima di convolare a nozze. Spazio anche alle vicende di Caterina, che ha raccontato alle Veneri di essere fidanzata con un ragazzo. La commessa ha mostrato la fotografia del suo compagno a Mirella, che ha avutola sensazione di aver già visto il ragazzo: si tratta infatti di Mario Oradei.