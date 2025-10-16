Dopo un lungo tira e molla, si è conclusa la storia d'amore tra due volti storici di Uomini e donne Over. Con un messaggio pubblicato su Instagram, Giada Rizzi ha annunciato la rottura con Marcello Messina a causa di differenze caratteriali. L'ex dama si è esposta per comunicare ai fan la fine della sua relazione, mentre il cavaliere non si è ancora pronunciato né sull'addio né sui motivi che lo hanno provocato.

Il comunicato pubblicato sul web

Durante l'estate si era vociferato con insistenza di una presunta crisi in corso tra Marcello e Giada, e in queste ore è stata lei stessa a spiegare come stanno davvero le cose.

In una storia pubblicata su Instagram, la dama ha scritto: "La storia tra me e Marcello è giunta al termine definitivamente. Con il tempo abbiamo scoperto di essere persone profondamente diverse".

Giada ha scelto di ufficializzare la rottura con il compagno anche per rispetto delle tante persone che li hanno seguiti in tv e che da mesi si chiedevano come andasse il loro rapporto sentimentale.

Il silenzio di Marcello

Se Giada ha annunciato la fine della loro storia sui social, Marcello non ha ancora rotto il silenzio su quello che è accaduto ultimamente e che ha portato alla rottura definitiva.

La dama e il cavaliere di Uomini e donne non si facevano vedere insieme da mesi, e questo era già un indizio a favore delle voci che li volevano in profonda crisi dopo quasi un anno d'amore.

Nel corso della passata stagione del dating show, però, i due sono tornati in studio come ospiti e sembravano affiatatissimi e pronti a progettare una vita insieme.

Tanti addii nell'ultimo periodo

Dalla fine della scorsa edizione di Uomini e donne all'inizio di quella in corso, tante coppie si sono dette addio.

Giada e Marcello vanno ad aggiungersi a una lista molto lunga di ex protagonisti del dating show che tra l'estate e l'autunno hanno deciso di lasciarsi.

Brando e Raffaella, per esempio, hanno messo fine alla loro storia dopo quasi due anni, mentre Giuseppe e Rosanna, e Barbara e Ruggiero hanno diviso le loro strade ad appena tre mesi di distanza dalla scelta davanti alle telecamere di Canale 5.

Anche tra Gianmarco e Cristina è durata poco (da maggio a settembre), e sarebbe stato l'ex tronista a interrompere la relazione a causa di stili di vita troppo diversi.

La rottura tra Martina e Ciro, invece, c'è stata dopo otto mesi ed è stata un fulmine a ciel sereno per la maggior parte dei loro fan: i due si sono detti addio poche settimane fa, annunciandolo con un comunicato congiunto su Instagram.