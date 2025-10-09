Elisabetta Canalis, oggi 47 anni, ha imparato a convivere con la curiosità costante che la circonda da oltre due decenni. In una lunga lettera scritta al settimanale Chi per i 30 anni della rivista, l’ex Velina di Striscia la Notizia ha raccontato il suo rapporto con i media, con i social network e con la fama.

"Nei primi anni della mia carriera ho avuto un rapporto conflittuale con il gossip", ha ammesso. "Poi ho capito che arrabbiarmi o prendermela non serviva a nulla. Ho scelto di non dargli troppo peso. Oggi non leggo più i commenti, vivo un po’ fuori da quel mondo".

Un approccio più maturo e distaccato che, come lei stessa spiega, è arrivato dopo anni in cui ogni suo passo veniva analizzato: "Quando ero single a Milano ed ero tutti i giorni in televisione, ero costantemente sotto la lente. Ora, con la vita che ho costruito a Los Angeles, mi sento più libera. A volte incontro ancora qualche fotografo, ma sorrido: con tutte le star che ci sono in America, vengono a seguire proprio me?".

Una nuova vita tra Los Angeles e Milano

Da tempo, infatti, Elisabetta Canalis vive stabilmente negli Stati Uniti insieme alla figlia Skyler Eva. Lontana dalle luci della ribalta italiana, ha costruito un equilibrio che le permette di dedicarsi al lavoro e alla famiglia senza rinunciare ai legami con l’Italia.

"Mi sono trasferita per stare più tranquilla, e ci sono riuscita", racconta. "Mi sono innamorata degli Stati Uniti. All’inizio doveva essere un’esperienza di pochi mesi, ma poi è diventata casa".

Eppure, negli ultimi tempi, Elisabetta è tornata spesso nel nostro Paese per progetti televisivi e – come molti notano – per trascorrere del tempo con Alvise Rigo, l’ex rugbista e attore conosciuto sul set del reality Netflix Physical: da 100 a 1.

Il legame con Alvise Rigo: da Netflix alla realtà

Proprio Physical: da 100 a 1 ha segnato l’inizio della conoscenza tra Elisabetta e Alvise, oggi 32 anni. Da colleghi sul set, i due hanno iniziato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere, finendo presto nel mirino dei paparazzi.

Le foto pubblicate da Chi mostrano momenti di vita quotidiana: spostamenti in moto a Milano, risate, sguardi complici e gesti di tenerezza che lasciano poco spazio ai dubbi. Nessuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma il linguaggio del corpo parla chiaro: tra i due c’è affetto, stima e una forte intesa.

Dopo la fine del matrimonio con Brian Perri e una breve frequentazione con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, Canalis sembra aver ritrovato serenità accanto a Rigo. Tra viaggi, eventi e weekend condivisi, la coppia continua a vivere la relazione lontano dalle dichiarazioni pubbliche ma sempre più vicina nella realtà.

Canalis: 'Non voglio demonizzare i social'

Elisabetta ha riflettuto anche sull’evoluzione dei social network e sul loro impatto nella vita dei personaggi pubblici.

"Sui social non metto tutta la mia vita", ha detto. "Molti pensano che faccia solo sport, ma semplicemente è ciò che scelgo di condividere. Il resto me lo tengo per me".

Un equilibrio che non sempre è facile da mantenere, soprattutto quando in gioco c’è la tutela dei figli. Canalis è mamma di Skyler Eva, 10 anni, e affronta con consapevolezza le sfide della genitorialità nell’era digitale. 'Non voglio demonizzare i social, perché fanno parte della realtà dei giovani. Non potrei proibirli a mia figlia: li userebbe comunque, ma senza la mia guida. Preferisco parlarle e insegnarle come affrontarli'.

'La spazzatura c’è ovunque, anche nel web'

Nel suo racconto, Elisabetta non nega che la rete possa essere crudele.

'Ci sono persone, blog o pagine che diffondono solo odio', spiega. 'Non si può chiudere un figlio in una bolla, bisogna prepararli a riconoscere la cattiveria e a non farsi ferire'.

Ha raccontato anche un episodio personale: 'Mia figlia ha letto dei commenti negativi su di me. Le ho detto che non bisogna credere a tutto ciò che si legge, perché ci sono persone che scrivono solo bugie. È importante insegnare ai bambini a distinguere ciò che è reale da ciò che non lo è'.

Oggi Elisabetta Canalis appare più serena che mai. Tra il lavoro negli Stati Uniti, i viaggi in Italia e una vita privata che procede lontano dagli eccessi mediatici, la showgirl sembra aver trovato un nuovo equilibrio.

Nonostante i riflettori tornino spesso su di lei, la Canalis ha imparato a gestire la fama con leggerezza e consapevolezza.

'Il gossip può rovinarti in un secondo, ma anche insegnarti molto', ha detto. 'Oggi ho imparato a scegliere cosa mi fa stare bene e a non dare troppo peso al resto'.

E, a giudicare dagli ultimi scatti e dalla serenità che traspare, accanto ad Alvise Rigo sembra esserci davvero una nuova felicità.