Nelle puntate italiane di Beautiful, in onda su Canale 5 tra il 20 e il 25 ottobre, assisteremo a un momento di svolta: Steffy Forrester ucciderà Sheila Carter con un coltello, in un gesto disperato di autodifesa. Quella che sembra la fine definitiva della storica villain della soap, però, si rivelerà un’abile trappola narrativa orchestrata dagli autori.

Come confermato negli episodi statunitensi e da fonti ufficiali, Sheila è viva. La donna che muore non è lei, ma Sugar, una sua ex complice che aveva assunto la sua identità grazie alla chirurgia plastica.

Sheila Carter: una villain iconica delle soap

Sheila Carter è uno dei personaggi più iconici e temuti dell’universo delle soap opera americane. Apparsa per la prima volta in The Young and the Restless, è poi approdata in Beautiful dove ha lasciato un segno indelebile, entrando nei cuori e nei timori degli spettatori come la “She-Devil” per eccellenza.

È interpretata da Kimberlin Brown, che ne ha fatto un personaggio imprevedibile, capace di passare da momenti di apparente redenzione a gesti di pura follia. Nel tempo ha rapito neonati, inscenato morti, falsificato identità e manipolato chiunque si trovasse sulla sua strada.

Il suo legame con Finn, di cui è madre biologica, ha riacceso negli ultimi anni l’interesse su di lei, portandola a scontrarsi ripetutamente con Steffy e i Forrester.

La finta morte: cosa vedremo su Canale 5

Nelle puntate in arrivo in Italia, Steffy è sola in casa durante una tempesta e si trova faccia a faccia con una figura minacciosa: è convinta che sia Sheila. In un atto di paura, la colpisce con un coltello, uccidendola. Finn accorre sconvolto, Ridge e Thomas cercano di sostenere Steffy, mentre Liam e Deacon discutono sulla pericolosità della donna.

Tutto fa pensare che Sheila sia morta e così verrà raccontato per qualche episodio. Ma la verità, come vedremo negli episodi successivi (già trasmessi negli Stati Uniti), è un'altra.

Il colpo di scena: Sheila è viva

Nell’episodio USA del 29 aprile 2024, viene svelato il vero inganno: la donna uccisa da Steffy non era Sheila, ma Sugar, sua vecchia complice, operata per assumere le sue sembianze.

A notarlo è Deacon, il fidanzato di Sheila, che capisce che il cadavere ha dieci dita dei piedi — ma Sheila ne ha solo nove, dopo essersi amputata un dito nel 2022 per fingere la sua morte.

Il produttore Brad Bell ha confermato a Deadline che si è trattato di un colpo di scena programmato, nato anche dalla forte reazione del pubblico. L’attrice Kimberlin Brown ha dichiarato: “Non me lo aspettavo, onestamente. È stato un giro sulle montagne russe. Sono solo grata che quel giro stia di nuovo salendo.”

Il ritorno di Sheila è stato quindi una scelta voluta dagli autori, in risposta al clamore social e alla popolarità mai sopita del personaggio.

Una minaccia che non muore mai

La forza narrativa di Sheila Carter risiede nella sua capacità di sopravvivere a tutto: galere, morti presunte, fughe, tradimenti, persino a un’arma nelle mani di Steffy.



È il simbolo stesso della soap: niente è mai davvero finito, ogni morte può essere finta, ogni verità può avere un doppio fondo.

La sua sopravvivenza non è solo un colpo di scena: è una dichiarazione d’intenti. Sheila è destinata a tornare a minacciare, a creare tensioni, a scuotere relazioni. Il pubblico può prepararsi a nuovi scontri, nuove vendette e sicuramente nuove sorprese.