Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda dal 20 al 25 ottobre svelano che temendo per la sua incolumità Steffy colpirà Sheila a morte con un coltello. La donna stessa racconterà al marito Finn di aver ucciso la sua mamma biologica.

Liam e Deacon parlano di Sheila

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 20 a sabato 25 ottobre prendono il via dalla paura che Steffy proverà ritrovandosi da sola nella casa sulla scogliera in una notte di tempesta. La Forrester temerà che Sheila sia fuori dalla porta-finestra a spiarla ed effettivamente i suoi timori saranno fondati visto che Sheila si troverà davvero lì nascosta nell'oscurità.

Mentre Deacon la ristorante si domanderà che fine abbia fatto Sheila, arriverà Liam il quale vorrà ordinare una cena da asporto per non incontrare la Carter. Quando Deacon lo rassicurerà sulla sua assenza, tra i due uomini comincerà un dialogo incentrato proprio su Sheila.

Finn sconvolto dalla morte della madre per mano della moglie

Intanto, Steffy in preda al panico si ritroverà davanti Sheila e temendo sia per la sua vita e che per quella dei suoi figli la colpirà con un coltello. La donna poi contatterà il soccorso riferendo di aver colpito una donna che si è introdotta a casa sua. In ospedale, nel frattempo, Finn confiderà a Hope di essere in pensiero per la moglie, di cui è molto innamorato, da sola in casa durante un black-out.

Liam invece esporrà i suoi dubbi e le sue paure su Sheila a Decaon che invece ammetterà di amarla profondamente e di confidare in un suo vero cambiamento.

Poco dopo, Steffy chiamerà sconvolta Finn e dovrà raccontare di essere stata costretta ad uccidere Sheila. Il medico non saprà come affrontare la notizia che la donna che ha ama ha messo fine alla vita della madre. Intanto, Carter informerà Ridge e Thomas della morte di Sheila avvenuta per mano di Steffy e confermata da un medico generale. I due correranno da Steffy, la quale racconterà di aver agito per legittima difesa e di non aver avuto intenzione di uccidere la Carter. Ridge così rassicurerà la figlia affermando che Sheila era troppo pericolosa, mentre spronerà Finn a dare il suo appoggio a Steffy.

Sheila è davvero morta?

Sheila dunque morirà per mano di Steffy. Ma non è come potrebbe sembrare. La Carter è ancora viva. Presto si scoprirà che a perdere al vita è stata Sugar, una vecchia amica di Sheila che dopo essersi sottoposta a diversi interventi chirurgici è arrivata ad essere la sua sosia. Sugar ha rapito Sheila per far ricadere su di lei la colpa dell'omicidio di Steffy, avendo in mente una vendetta. Ma i suoi piani andranno male visto che a perdere la vita sarà proprio lei.