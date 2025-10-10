Ospite del podcast 'Burnout' di Selvaggia Lucarelli, insieme a Guendalina Tavassi, Elena Santarelli ha scelto la via della sincerità affrontando un tema spesso tabù nel mondo dello spettacolo: la chirurgia estetica. Con il tono diretto che la contraddistingue, la showgirl ha raccontato il suo percorso, spiegando di essersi sottoposta a qualche ritocco quando era più giovane e di non aver mai avuto problemi ad ammetterlo: 'Guardandomi allo specchio non mi piacevo'. Un racconto lucido e privo di ipocrisie, in cui Santarelli rivendica il diritto di piacersi e di scegliere liberamente per sé stessa, senza sentirsi giudicata o dover nascondere nulla.

Santarelli sulla blefaroplastica: 'Voglio farla, però ho paura'

Durante la conversazione con Selvaggia Lucarelli, Elena Santarelli ha confidato di pensare da tempo a un nuovo intervento estetico: la blefaroplastica. Un’operazione che, come ha spiegato, non nasce dal desiderio di cambiare volto o inseguire un ideale di perfezione, ma da una necessità più personale e pratica. “Voglio farla, però ho paura”, ha ammesso con la consueta sincerità. “Molti scelgono di farla per cambiare la percezione che gli altri hanno di loro, invece per me è un’esigenza legata alla pesantezza oculare. Ora che ho 44 anni la sento davvero. Prima non avevo bisogno neanche del rimmel, adesso difficilmente esco senza”.

Parole che mostrano un approccio maturo e consapevole al tema della chirurgia estetica, lontano dagli eccessi e dalle pressioni dei social. La showgirl, infatti, non nega le sue insicurezze ma ne parla con leggerezza e lucidità, rivendicando il diritto di fare ciò che la fa stare bene, senza sentirsi giudicata.

Non tutti però condividono la sua decisione, a partire dal marito, l’ex calciatore Bernardo Corradi. “Lui è contrario – ha raccontato – mi dice che sono bellissima così come sono e che non dovrei toccarmi. Dice che si arrabbierebbe e se ne andrebbe”. Parole affettuose, che però non sembrano bastare a farle cambiare idea: “Un po’ mi frena, ma farò come mi pare”. Un atteggiamento deciso che conferma quanto Elena, oggi, sia una donna libera, consapevole e pronta a scegliere in autonomia anche quando si tratta del proprio corpo.

Santarelli e la scelta di non mostrare più i figli sui social

Circa un mese fa, Elena Santarelli era stata ospite de 'La volta buona' e con l'occasione ha spiegato perché ha scelto di non mostrare più i suoi figli sui social. La showgirl ha raccontato che, dopo aver condiviso in passato alcuni momenti familiari, ha capito quanto fosse importante proteggere la loro privacy. L’episodio decisivo sarebbe avvenuto quando una persona ha pubblicato foto dei suoi bambini senza consenso. Da allora, Elena preferisce mantenere la loro quotidianità lontana dai riflettori, pur continuando a condividere con il pubblico la sua vita professionale e i messaggi positivi che la rappresentano.