Non accennano a placarsi le chiacchiere su quattro protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne, ovvero i componenti delle uniche coppie che si sono formate nel trono Classico e che sono scoppiate a poche settimane di distanza l'una dall'altra. Di recente Cristina Ferrara ha incuriosito i fan postando un video nel quale ripete la parola "disperato", e tanti hanno pensato che volesse lanciare una frecciatina a Gianmarco Steri o a Martina De Ioannon per i rumor che li vorrebbero di nuovo vicini.

Il post che incuriosisce i follower

Da giorni sul web si vocifera che Martina e Gianmarco si starebbero dedicando canzoni sui social, e tutto questo starebbe accadendo a poche settimane di distanza dalla fine delle loro ultime relazioni.

L'altra sera, però, ad attirare l'attenzione di molti fan di Uomini e donne è stato un video che Cristina ha postato sia su TikTok che su Instagram, un breve filmato in cui la ragazza ha ammiccato all'obiettivo e ha detto: "Guardati, sei così disperato e anche tenero".

ma frecciava cane di pecora o la bambolina???? #coatters pic.twitter.com/t26eJSxqQ9 — Stefania 2.0 (@maipiuship2) October 10, 2025

Questa frase è bastata per scatenare i commenti di chi pensa che sarebbe una frecciatina neppure troppo velata nei confronti degli ex tronisti che ultimamente si sarebbero riavvicinati, o perlomeno questo è quello che starebbero facendo credere ai loro sostenitori.

Le teorie degli utenti di X

Il termine "disperato" che Cristina ha usato nell'ultimo video che ha postato sui suoi canali social, dunque, potrebbe riferirsi a tutta la situazione che si è venuta a creare da quando lei è stata lasciata da Gianmarco e Martina ha chiuso on Ciro.

"Ma frecciava il cane di pecora (Gianmarco) o la bambolina (Martina)?", "Finalmente, dateci il cinema", "Questa non ce la fa proprio, qualcuno la aiuti", "Che diva", "E chi sarebbe questo disperato? Sentiamo", "Ma sta diventando una gara a chi è più ridicola?", "Gianmarco meglio se resti single, fidati", si legge su X da quando l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha pubblicato quella che molti hanno interpretato una frecciatina o verso Steri o verso De Ioannon.

Il silenzio degli ex tronisti

Se i fan di Uomini e donne non parlano d'altro che del loro presunto riavvicinamento, Gianmarco e Martina continuano a non esporsi per fare chiarezza a riguardo.

La ragazza ha messo "mi piace" ad alcuni commenti in cui si accenna alla sua libertà di stare con chi vuole, ma fino ad ora non si è sbilanciata in modo netto sui gossip che la vorrebbero di nuovo interessata al corteggiatore che non ha scelto.

Anche il barbiere è in silenzio su quest'argomento che sembra appassionare sempre più persone, le stesse che vorrebbero risposte chiare da parte di chi è coinvolto in questa vicenda.