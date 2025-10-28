Le trame delle puntate di Forbidden Fruit, in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Alihan Tasdemir (Onur Tuna) organizzerà un matrimonio a sorpresa per Zeynep, con cui diventerà marito e moglie alla presenza di Asuman e della famiglia Argun.

Alihan chiede la mano di Zeynep

Alihan pretenderà che venga annullato il matrimonio tra Dundar e Zeynep, celebrato con la forza, e chiederà alla sorella di Yildiz di diventare sua moglie nel corso di una romantica cena. Tuttavia, Alihan sarà costretto a rimandare la data del matrimonio perché la sua vecchia casa è occupata dall'ex moglie Ender.

Chiederà a Zeynep di andare a convivere in attesa di trovare una nuova sistemazione. La ragazza accetterà la proposta di Alihan, anche se sarà costretta a ricredersi per colpa della madre. Asuman dirà alla figlia che l'uomo potrebbe prenderla in giro dopo la sua scelta di rimandare le nozze.

Alihan e Zeynep diventano marito e moglie

I dubbi di Zeynep aumenteranno quando Elif farà il suo arrivo in città: avrà l'impressione che la nuova arrivata sia attratta da Alihan. Quest'ultimo rassicurerà la sua promessa sposa, dicendole che la sua amica non l'ha mai visto come un potenziale fidanzato. Nonostante questo, Zeynep inizierà a credere che il futuro marito stia per cedere alle avance di Elif quando sarà costretto a partire per un viaggio di lavoro in Cina.

Yildiz chiamerà Alihan per chiedergli spiegazioni sul comportamento dell’uomo e scoprirà che l'uomo sta organizzando un matrimonio a sorpresa per Zeynep nella loro nuova casa. Qualche giorno dopo, Yildiz, fingendosi disperata, andrà dalla sorella per dirle che il suo fidanzato sta per incontrarsi con Elif. Zeynep correrà da Alihan, che la sorprenderà quando le dirà di aver intenzione di sposarla subito. I due diventeranno marito e moglie davanti ai membri della famiglia Argun.

Ender ha voluto far credere che Irem e Kemal avessero una storia

Nelle ultime puntate di Forbidden Fruit, in onda in questi giorni su Canale 5, Ender è riuscita a trovare una scusa per invitare Zehra a una festa organizzata dalla famiglia Aydin.

La donna, insieme a Yildiz, ha voluto far credere che Irem e Kemal avessero una relazione.

Halit, invece, ha saputo della morte di un suo vecchio amico, che lo ha fatto ripiombare nel passato. Allo stesso tempo, i rapporti tra l'imprenditore ed Ender sono apparsi sempre più tesi a causa della richiesta di affidamento di Erim da parte di lei.