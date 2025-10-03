Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda dal 6 al 10 ottobre su Canale 5, promettono emozioni e intrighi sentimentali. Alihan continua a lottare con i suoi sentimenti per Zeynep nonostante il matrimonio di facciata con Ender, che cerca in ogni modo di mantenerlo sotto controllo. Yildiz, stanca della vita con Halit, decide di andarsene e si dirige da Kemal e con sorpresa scopre che sta per sposare Zehra. Intanto, un incidente sconvolge la famiglia: Erim investe una donna, mentre Osman, il figlio della vittima, chiede una cospicua somma di denaro a Halit per non sporgere denuncia.

A complicare ulteriormente la situazione arrivano gli intrighi di Ender, che scopre i segreti di Alihan e cerca nuove alleanze, mentre la gelosia di Alihan per Zeynep e Dundar raggiunge ulteriore tensione a un quadro già incandescente.

Alihan non rinuncia a Zeynep

Nonostante il matrimonio di convenienza con Ender, i sentimenti tra Alihan e Zeynep continuano a essere intensi e tormentati. Durante una cena, la tensione raggiunge il culmine: Ender affronta la coppia davanti a tutti, lanciando minacce ad Alihan pur di salvare le apparenze. Alihan, deciso a non cedere, rivela apertamente di non voler rinunciare a Zeynep, costringendo Ender a confrontarsi con la dura verità.

Intanto, alla festa aziendale viene organizzata una lotteria: il vincitore è Dundar, che ottiene come premio una cena proprio con Zeynep.

L’episodio scatena la gelosia di Alihan. Per pungolarlo, Zeynep accetta l’invito e si allontana con Dundar, lasciando Alihan ferito e amareggiato.

Yildiz lascia Halit e scopre una verità sconvolgente

Stanca della vita accanto a Halit, Yildiz prende una decisione radicale: prepara le valigie e abbandona la casa coniugale. Con il cuore in tumulto, si reca da Kemal, pronta a confessargli ciò che prova. Tuttavia, ad attenderla c’è una sorpresa: Kemal e Zehra stanno celebrando le nozze proprio in quel momento.

Durante la cerimonia, quando gli sposi stanno per pronunciare il fatidico “sì”, una telefonata interrompe tutto: Erim ha avuto un incidente e ha investito una donna. L’ansia e il panico si diffondono immediatamente all’interno della famiglia, gettando tutti nello scompiglio.

L’incidente di Erim e le conseguenze legali

Al commissariato emerge che la donna investita da Erim è sopravvissuta, ma il ragazzo rischia comunque conseguenze legali serie. Osman, il figlio della donna, pretende da Halit una considerevole somma di denaro per evitare la denuncia. Halit, intanto, rivela a Yildiz che Kemal lo sosterrà contro Ender e Alihan dopo il matrimonio con Zehra, sottolineando che la data delle nozze deve restare segreta per scongiurare eventuali mosse dei rivali.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nel precedente episodio di Forbidden Fruit, andato in onda venerdì 3 ottobre, Yildiz ha mostrato segni di profonda insoddisfazione per la sua relazione con Halit, che continua a tenerla sotto controllo con rigide restrizioni economiche, alimentando il suo desiderio di cambiamento.

Parallelamente, Zeynep ha condiviso con Halit i suoi sospetti su Alihan, temendo che stia comprando azioni della compagnia attraverso società estere, alimentando tensioni e sospetti all'interno del gruppo.