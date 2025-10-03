Nella puntata di Tradimento del 10 ottobre 2025, in onda su Canale 5 in prima serata, Yesim (Asena Girisken) deluderà Umit (Cem Surgit) proprio quando starà per confessarle il suo amore.

Guzide apprende di non poter essere la madre di Dundar

Kahraman (Berkay Ates) apprenderà che il corpo del padre di Dundar (Emin Günenç) è rimasto carbonizzato in un incidente. Per questo motivo, non sarà possibile prelevare il DNA per verificare se fosse davvero il padre di Oylum (Feyza Sevil Gungor).

Intanto, Cemile, l’ostetrica che ha fatto nascere Dundar, rivelerà a Guzide di non poter essere la madre biologica del ragazzo. Dopo essere stata invitata a ripetere il test, Guzide chiederà l’aiuto di Ozan (Yusuf Çim) per prelevare un campione del DNA di Dundar di nascosto.

A proposito di quest’ultimo, Ozan gli chiederà di raccontargli in che circostanze è morto l’uomo che credeva suo padre. Non appena scoprirà che è deceduto in un incidente, Ozan sospetterà che la madre adottiva di Dundar abbia fatto carbonizzare il corpo per non risalire al suo DNA.

Umit rinuncia a dichiarare i suoi sentimenti a Yesim

Kadriye (Defne Samyeli) confesserà al figlio Kahraman che fu Tahir Dicleli a strapparlo dalle sue braccia.

Umit si deciderà a rivelare i suoi sentimenti a Yesim, ma durante la cena lei riceverà una telefonata da Dundar. Usciti dal ristorante, Umit la seguirà, vedrà un uomo salire sulla sua auto e tornerà a casa con il cuore affranto

Guzide si scaglia contro Tarik

Azra non riceverà più la casa che lo zio le aveva promesso: l’uomo cambierà idea dopo aver saputo che Sezai, invece di proteggere la figlia, la spingerà a costituirsi alla polizia.

Decisa a entrare comunque in possesso dell’abitazione, Azra avanzerà una proposta: consegnare allo zio il video compromettente che ritrae Yesim come escort in cambio dell’atto di proprietà. Non solo, gli suggerirà anche di usare quelle immagini per chiedere il divorzio da Yesim. Tarik accetterà, ma al momento di visionare il filmato sul dark web Azra scoprirà che non è più disponibile: Oltan lo ha cancellato, dopo essersi accorto che Ipek lo aveva sottratto dal suo computer e diffuso in rete.

Infine, Guzide si scaglierà contro Tarik, dopo averlo illuso con un invito a cena a casa sua per riavvicinarlo ai loro figli.

Riepilogo sull’innamoramento di Umit

Umit e Yesim hanno cominciato a lavorare insieme in un'impresa di catering, rafforzando il loro legame professionale e personale.

Con il passare dei giorni, Umit ha cominciato a provare dei sentimenti che vanno oltre l'amicizia per Yesim. La prima ad accorgersi del suo innamoramento è stata la domestica Zeynep, la quale l’ha incoraggiato a seguire il suo cuore.