Il tribunale di Los Angeles ha emesso un ordine restrittivo sulla diffusione dei referti medici relativi alla morte del regista Rob Reiner e di sua moglie, Michele Singer. La misura, richiesta dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, è stata notificata all’Ufficio del medico legale della contea alle 10:30 della vigilia di Natale e impone un “blocco di sicurezza” su qualsiasi documentazione sanitaria, compresi i rapporti autoptici, fino a nuovo avviso.

Indagini sull'omicidio

La decisione è stata presa nell’ambito delle indagini in corso per omicidio.

Sebbene in precedenza fossero state rese note la causa e le modalità del decesso, a seguito dell’ordinanza tali informazioni non sono più accessibili al pubblico. L’Ufficio del medico legale ha dichiarato di comprendere l’interesse pubblico e di restare impegnato a garantire la massima trasparenza, compatibilmente con le disposizioni legali.

Il ritrovamento dei corpi

I corpi di Rob Reiner e di Michele Singer sono stati ritrovati il 14 dicembre nella loro abitazione di Los Angeles. La causa della morte è stata attribuita a ferite da arma da taglio, e il caso è stato classificato come duplice omicidio. Pochi giorni dopo, il figlio della coppia, Nick Reiner, di 32 anni, è stato incriminato con due capi d’accusa per omicidio di primo grado. Alla sua prima comparizione in tribunale non ha rilasciato dichiarazioni, e l’udienza di rinvio a giudizio è stata fissata per il 7 gennaio.