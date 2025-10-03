Nelle puntate di Forbidden Fruit in onda lunedì 6 e martedì 7 ottobre su Canale 5, Yildiz lascerà Halit e abbandonerà Villa Argun per raggiungere Kemal, al quale dichiarerà tutto il suo amore. Peccato che proprio in quel momento lui stia per sposare Zehra. Il matrimonio non si terrà solo perché arriverà una telefonata che informerà Halit dell’incidente occorso a Erim.

Yildiz insoddisfatta del matrimonio con Halit: anticipazioni del 6 ottobre

Yildiz non sopporterà più i continui rimproveri di Halit e si renderà conto che il matrimonio non la rende felice.

Intanto, tra Ender e Alihan voleranno parole grosse. La donna pretenderà che si mantengano le apparenze, seppure il loro sia solo un matrimonio di facciata, e per questo darà in escandescenze quando sorprenderà il marito insieme a Zeynep. Ender minaccerà Alihan il quale, di tutta risposta, le dirà che non intende sottostare alle sue imposizioni. Yildiz non potrà fare a meno di pensare che l'uomo di cui è veramente innamorata è l'ex marito Kemal.

Yildiz lascia Halit e va da Kemal, ma lui si sta per sposare con Zehra

Nell'episodio del 7 ottobre, la sorella di Zeynep prenderà una drastica decisione: lasciare Halit. Invierà un messaggio al marito e poi farà le valigie e se ne andrà di casa, andando a bussare alla porta di Kemal.

Non appena lui aprirà la porta, lei gli confesserà i suoi sentimenti. "Ho lasciato Halit, ti amo", ma subito dopo si renderà conto che in casa ci sono sia Halit che Zehra vestita da sposa. Sarà un duro colpo per Yildiz, che scoprirà che l'ex marito sta per sposare Zehra, con l’approvazione di Halit. Yildiz cercherà di cancellare il messaggio inviato poco prima a Halit, visto che si renderà conto che il marito non lo ha ancora letto. Alla fine, le nozze tra Kemal e Zehra non verranno celebrate visto che, sul più bello, arriverà una telefonata che informerà Halit dell'incidente avvenuto a Erim. Il giovane si troverà in commissariato dopo aver investito con l'auto una donna. Le prime notizie sembreranno far pensare che la donna sia deceduta, ma le anticipazioni riguardanti le puntate successive di Forbidden Fruit rivelano che la donna si salverà.

Il figlio della vittima chiederà a Halit una cospicua somma di denaro per ritirare la denuncia contro Erim.

Continua il successo di Forbidden Fruit con il 20% di share

Forbidden Fruit è entrato nel cuore del pubblico di Canale 5 e lo testimoniano i dati di ascolto giornalieri che fanno di questa serie una delle più viste dell'intero palinsesto televisivo, tenendo incollati al televisore ogni giorno una media di 2,1 milioni di telespettatori per uno share che oscilla tra il 19 e il 20%.