Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit, in programma tra qualche settimana su Canale 5, rivelano che Ender affronterà con modi discutibili Kaya quando scoprirà che ha portato suo figlio Erim ad un concerto. La rabbia della donna aumenterà quando l'ex fidanzato le ruberà un bacio appassionato.

Kaya crede che Erim sia suo figlio

Le anticipazioni rivelano che Kaya farà la conoscenza di Erim sul volo diretto a Istanbul. L'uomo sentirà una certa simpatia per il ragazzo. Sospetti che aumenteranno quando parlerà con Tulin, che gli farà presente che Erim potrebbe essere suo figlio poiché nato nello stesso anno in cui ha rotto il fidanzamento con Ender.

Kaya, a questo punto, deciderà di indagare sulla questione. L'uomo inviterà Erim al concerto di un suo cantante preferito per rivolgergli delle domande personali. Kaya farà presente al ragazzo di stare molto attento alla linea, evitando di mangiare cose troppo grasse che coincidono con il suo gruppo sanguigno. In questo modo, l'uomo riuscirà ad avere il gruppo di Erim, scoprendo che è lo stesso del suo.

Kaya ruba un bacio da Ender, lei la prende male

Dagli spoiler di Forbidden Fruit si apprende che Kaya crederà che Erim sia davvero suo figlio. Ender andrà su tutte le furie quando scoprirà che suo figlio ha passato la serata insieme al suo ex fidanzato. La donna si recherà nella camera d'hotel dell'imprenditore per obbligarlo a prendere le distanze da Erim.

Ender apparirà così furiosa da iniziare a distruggere i suppellettili della stanza. Celebi rimarrà senza parole quando Kaya le chiederà se Erim è suo figlio per poi strapparle un bacio appassionato sulle labbra. La donna non sopporterà tale affronto, dando uno schiaffo in pieno viso al suo ex amante al quale dirà che da qui in avanti dovrà considerarla la sua peggiore nemica.

Zeynep è apparsa sicura di aver perso Alihan

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine ottobre su Canale 5, le foto di Zehra ubriaca hanno generato un vero scandalo in tutta la Turchia. La stampa scandalistica ha insinuato che la ragazza avesse un nuovo fidanzato. Halit ha aggredito sua figlia mentre Kemal è rimasto deluso da lei, chiedendole del tempo prima di tornare a parlarle.

Soltanto Ender le ha offerto il suo sostegno poiché il fidanzato avrebbe dovuto accettarla con i suoi pregi e difetti.

Zeynep, intanto, è apparsa sicura di aver perso Alihan, che si è fatto una vita al fianco di Ender. La donna ha iniziato una finta relazione con Dundar.

Infine Yildiz ha invitato Birca, alla quale ha affidato un compito ben preciso durante una serata coi vecchi amici di Bursa mentre Emir ha penato di essersi liberato dai creditori ed ha rifiutato l'aiuto di Dundar.