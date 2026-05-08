Nelle puntate della quarta stagione della soap turca Forbidden Fruit, Halit Argun si pentirà di aver tradito Yildiz Yilmaz in passato, ma purtroppo sarà troppo tardi per lui. A fare breccia nel cuore dell’ex moglie dell’imprenditore, sarà il new entry Kerim Incesu.

Halit chiede a Yildiz di sposarlo di nuovo

Prossimamente, Halit finirà in bancarotta ma si riprenderà in fretta. Appena tornerà a essere ricco, l’uomo riprenderà il comando dell’Argun Holding che era finita nelle mani di Sahika. Inoltre, Halit andrà a vivere in una nuova villa insieme ai figli Zehra, Lila ed Erim.

Ben presto, oltre a sentire la mancanza del piccolo Halitcan, Halit capirà di aver sbagliato a trattare male l’ex moglie Yildiz.

A quel punto, Argun sorprenderà Yildiz chiedendole di sposarlo di nuovo. Anche se la fanciulla gli farà capire di non voler accettare la sua proposta, l’imprenditore non mollerà la presa.

Asuman invita la figlia Yildiz a tornare con l’ex marito

Nel contempo, Yildiz conoscerà Kerim, il nuovo amministratore delegato dell’Argun Holding, il quale sarà determinato a far fallire l’Argun Holding servendosi della complicità del suo assistente Mert. Sempre a proposito di Kerim, comincerà a corteggiare Yildiz, e sarà lui ad avere la meglio su Halit. In particolare, la fanciulla si renderà conto di ricambiare i sentimenti del suo nuovo pretendente, visto che non nasconderà a Ender di essersi presa una cotta.

La conversazione tra le due donne verrà ascoltata sia da Kerim e Halit, il quale fraintenderà la situazione.

Halit, crederà infatti che lui e la sua ex moglie torneranno presto a essere di nuovo una famiglia. Per riuscire nel suo intento, Halit potrà contare anche sul supporto della suocera Asuman, la quale inviterà la figlia Yildiz a dare una possibilità all’ex marito.

Riepilogo: Yildiz ha scoperto il tradimento di Halit

Nelle puntate che i telespettatori di Canale 5 hanno seguito di recente, invece Yildiz è rimasta molto delusa da Halit. Nello specifico, la giovane ha sorpreso il marito mentre era in compagnia della sua amante Leyla. Dopo aver scoperto di essere stata tradita, Yildiz ha deciso di andarsene via dalla villa con il figlio Halitcan, ed è stata intenzionata a divorziare. Halit non l’ha presa affatto bene, appena le sue figlie Zehra e Lila si sono schierate dalla parte di Yildiz.